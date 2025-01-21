İsveç Türkiye ile Terörle Mücadelede İşbirliğini Güçlendirdi

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Türkiye ile terör ve organize suçlarla mücadelede işbirliğini artırmak amacıyla önemli açıklamalarda bulundu. Strömmer, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, "Bugün tüm farklı terör tehditlerine karşı nasıl ilerleyeceğimizi konuştuk. PKK da bu konu başlıkları arasındaydı," şeklinde konuştu.

Terörle Mücadele İşbirliği Yükseliyor

Toplantı, Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması çerçevesinde gerçekleştirildi ve görüşmelerde terör ve organize suçlarla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi. Strömmer, "Ülkelerimizin terör örgütlerinin yararına istismar edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz," ifadeleriyle iki ülkenin ortak kararlılığını vurguladı.

Reform ve Tedbirler

İsveç'in, terör ve organize suçla mücadele kapsamında bazı reformlar gerçekleştirdiğinin altını çizen Strömmer, bu tedbirlerin daha etkin bir mücadele yürütebilmelerini sağlayacağını kaydetti. "Şiddete varan aşırıcılıkların da terör ve örgütlü suçlara dahil edildiğini" belirten Strömmer, "Terör örgütleri, sınır aşan suç örgütleri olarak tanımlanıyor," dedi.

Uluslararası İşbirliği Hedefi

Strömmer, gerçekleştirilen ortak görüşmelerde, İsveç ve Türkiye'nin terörle mücadelede çok yönlü bir yol haritası oluşturma hedefinde olduklarını paylaştı. "Bu yol haritası kapsamında, destek kanalları ve finansal kaynakların önünün kesilmesine yönelik çalışmalar yapılacak," diye ekledi.

Organize Suç ve PKK Bağlantısı

Bir basın mensubunun, PKK'nın artan organize suç olaylarındaki rolüne dair sorusunu yanıtlayan Strömmer, organize suç ile terör arasındaki sıkı ilişkiye dikkat çekti. "Organize suç faaliyetleri aracılığıyla farklı terör örgütlerinin faaliyetleri finanse ediliyor, bunlar arasında PKK da var," diyerek, terörle mücadelede proaktif bir yaklaşım sergileneceğinin altını çizdi.