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İsviçre'den İspanya'ya Dayanışma Mesajı

İsviçre, İspanya'daki sel felaketine ilişkin dayanışma mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:32
İsviçre'den İspanya'ya Dayanışma Mesajı

İsviçre'nin İspanya'ya Dayanışma Mesajı

İsviçre, yıkıcı sel felaketinden etkilenen İspanya'nın hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu duyurdu. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X'ta bu konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Sel Felaketi ve Etkileri

İspanya'daki yıkıcı sel felaketi, Valensiya bölgesinde aşırı yağışların ardından yaşandı ve en az 92 can kaybına neden oldu. İsviçre'nin yaptığı paylaşımda, mağdurlar ve onların ailelerine duyulan acının yanı sıra, bu zor zamanlarda İspanyol yetkililere destek verme kararlılığı ifade edildi.

Paylaşımda, "Bu zor zamanlarda İspanyol yetkililere ve halkına desteğimizi iletiyoruz," ifadesi öne çıktı.

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