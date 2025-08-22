DOLAR
41 -0,16%
EURO
48,09 -0,79%
ALTIN
4.451,7 -1,33%
BITCOIN
4.788.567,06 -3,56%

İsviçre: Gazze'de kıtlık doğrulandı, acil insani yardım çağrısı

İsviçre, IPC raporuyla Gazze'de kıtlığın doğrulandığını açıkladı; İsrail'den engelsiz insani erişim ve derhal geniş çaplı müdahale talep edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:49
İsviçre: Gazze'de kıtlık doğrulandı, acil insani yardım çağrısı

İsviçre: Gazze'de kıtlık doğrulandı, acil insani yardım çağrısı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan IPC raporuna dayanarak uyarı

İsviçre, Gazze kentinde kaydedilen kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığını belirterek derhal geniş çaplı insani yardım çağrısında bulundu. Açıklama, İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulunularak yapıldı.

Paylaşımda, "Kıtlığın daha da derinleşmesini ve yayılmasını önlemek için acil ve geniş çaplı insani müdahale gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne engelsiz insani yardım erişimine acilen izin vermesi gerektiği çağrısı yapıldı.

IPC raporu ne diyor?

IPC'nin yayımladığı son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlığın (IPC'nin 5. seviyesi, felaket) makul kanıtlarla doğrulandığı kaydedildi. Raporda, 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, bu kıtlığın Gazze Şeridi genelinde daha da yaygınlaşmasının beklendiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Aydın'da 23 Spor Tesisi Açıldı — Spor Devrimi
2
İzmir Körfezi'nde Turan Sahili'ne Yine Balık Ölümleri
3
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
4
Yazkonağı Mağarası Turizme Kazandırılıyor: Ünye'de Protokol İmzalandı
5
AFAD Başkanı Pehlivan: Silifke, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" İlanına Uygun
6
Gazze Konferansı İstanbul'da Başladı: İslami ve İnsani Bir Sorumluluk
7
Sefer Karaahmetoğlu Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Seçildi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası