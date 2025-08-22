İsviçre: Gazze'de kıtlık doğrulandı, acil insani yardım çağrısı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan IPC raporuna dayanarak uyarı

İsviçre, Gazze kentinde kaydedilen kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığını belirterek derhal geniş çaplı insani yardım çağrısında bulundu. Açıklama, İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulunularak yapıldı.

Paylaşımda, "Kıtlığın daha da derinleşmesini ve yayılmasını önlemek için acil ve geniş çaplı insani müdahale gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne engelsiz insani yardım erişimine acilen izin vermesi gerektiği çağrısı yapıldı.

IPC raporu ne diyor?

IPC'nin yayımladığı son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlığın (IPC'nin 5. seviyesi, felaket) makul kanıtlarla doğrulandığı kaydedildi. Raporda, 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, bu kıtlığın Gazze Şeridi genelinde daha da yaygınlaşmasının beklendiği belirtildi.