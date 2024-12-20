İsviçre Milletvekili Jacqueline'den PKK'ya Yönelik Endişeli Soru Önergesi

İsviçre Milletvekili Jacqueline, PKK'nın Varlığına Dikkat Çekti

İsviçre Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Quattro Jacqueline, terör örgütü PKK'nın ülkede yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan endişelerini dile getirmek amacıyla Federal Parlamentoya soru önergesi sundu.

PKK'nın Eğitim Kampları ve Tehditler

Jacqueline, yazılı olarak kaleme aldığı soru önergesinde, İsviçre İstihbarat Servisi tarafından aktarılan bilgilere dayanarak, PKK'nın ülkede gizlice eğitim kampları düzenlediğini belirtti. İstikrarsız bir jeopolitik ortamda yeni bir gerilime ihtiyaç olmadığını vurgulayan Jacqueline, ülkedeki antisemitizm ve şiddet eylemlerinin artış gösterdiğine dikkat çekti.

Federal İstihbarat Servisi Raporu

Jacqueline, İsviçre Federal İstihbarat Servisi tarafından yayımlanan raporda PKK'nın, başka ülkelerde olduğu gibi İsviçre'de de gizlice eğitim verdiği bilgisine yer verildiğini hatırlatarak, "PKK, gençlerin beyinlerini yıkamakta ve Türk ordusuna karşı cepheye göndermek adına hedefli bir şekilde silah altına almaktadır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, PKK'nın son zamanlarda Ankara'da gerçekleştirdiği saldırının, örgütün terörizmden vazgeçmediğini gösterdiğini ekledi.

PKK'nın Hedefleri Ve Terör Tehdidi

Jacqueline, İsviçre Federal İstihbarat Teşkilatı'nın dernek binaları ve camiler gibi Türk temsilciliklerinin PKK'nın hedefi olabileceği uyarısında bulunduğunu belirtti. Ülkedeki terör tehdidinin yüksek olduğunu vurguladı.

"Gerginlik ve çatışmalar, şiddet eylemleri riskini artırmaktadır. Bu nedenle Federal Konsey'den aşağıdaki sorulara cevap vermesini rica ediyorum: PKK'nın ülkemizdeki varlığına ilişkin durumu nasıl değerlendirmektedir? İsviçre'de kaç tane PKK eğitim kampı bulunmaktadır? Bu yeni tehditle başa çıkmak için bir strateji oluşturuldu mu?"

İsviçre İstihbaratının PKK Algısı

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, Kasım ayında yayımladığı "İsviçre'nin Güvenliği 2024" başlıklı raporunda PKK'nın, ülkede gizlice fon topladığını, propaganda yaptığını ve terör eğitim kampları gerçekleştirdiğini bildirmişti. Raporda, camiler ve Türk kurumlarının PKK'nın potansiyel hedefleri arasında yer aldığı ifade edilmişti.

PKK'nın gençlere yönelik terör propagandası yaptığı ve seçtiği kişileri gelecekte Türk ordusuna karşı savaştırmak üzere yanına çektiği bilgisi de raporda aktarıldı. PKK yanlısı sözde kültür derneklerinin yeni gelen "Kürt mültecileri"ni kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştığı belirtilerek, PKK'nın gizli faaliyetlerinin devam etmesinin beklendiği kaydedildi.