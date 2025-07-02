İsviçre Türk Toplumu'ndan Anlamlı "Yas-ı Muharrem" Etkinliği

İsviçre Türk Toplumu (İTT) tarafından düzenlenen "Yas-ı Muharrem" etkinliğinde, Muharrem ayının manevi atmosferi katılımcılarla paylaşıldı. Program, İTT'nin Zürih'teki merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, İTT Başkanı Suat Şahin, akademisyenler, İsviçre Cemevi başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Büyükelçi İncesu, İslam dünyası için anlamlı bir zaman diliminde böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Muharrem ayı acıyı ve kardeşliği aynı anda içinde taşıyan özel bir zaman. Bu buluşma da aynı lokmayı paylaşmanın, birlik içinde olmanın simgesidir." dedi.

Aşure geleneğinin dayanışmayı sembolize ettiğini vurgulayan İncesu, "İslam dünyası bugün büyük acılar içinde. Bu acılara verilebilecek en anlamlı cevap, birlik ve dayanışma içinde olmaktır. Öncelikle bu barış ortamının vatanımıza ve ardından tüm dünyaya hakim olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Zürih Başkonsolosu Çorman da birlik ve dayanışma temalarını öne çıkararak, "Bu lokmayı paylaşmak, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu göstermenin en güzel yolu." diyerek toplulukta farklı kesimlerden önemli isimlerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

İTT Genel Başkanı Şahin, etkinliğin önemini dile getirerek, "Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Alevi değilim fakat bugün buradayım. Çünkü Kerbela'daki susuzluğun acısı hepimizin ortak acısıdır." ifadesini kullandı. Kerbela'nın insanlık onurunun ve adaletin sembolü olduğunun altını çizen Şahin, etkinliğin yalnızca bir iftar değil, bir gönül seferberliği olduğunu belirtti.

Dr. Özzeybek ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlgar Baharlu, Kerbela'nın tarihi arka planını ve siyasal boyutlarını detaylı bir şekilde ele aldı. Program, iftar yemeğiyle sona erdi, ve etkinlik boyunca birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü temaları öne çıktı.

İsviçre Türk Toplumu (İTT) tarafından düzenlenen "Yas-ı Muharrem" isimli programda Muharrem ayının manevi iklimi paylaşıldı. Programın sonunda iftar yemeğiyle oruçlar açıldı.

İsviçre Türk Toplumu (İTT) tarafından düzenlenen "Yas-ı Muharrem" isimli programda Muharrem ayının manevi iklimi paylaşıldı. Programın sonunda iftar yemeğiyle oruçlar açıldı.