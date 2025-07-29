İsviçreli Gazeteciler, 15 Temmuz Direnişi ile Etkilendi

Türkiye'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılan İsviçreli basın mensupları, Türk halkının darbe girişimine karşı koyma mücadelesinin etkileyici bir derinliğe sahip olduğunu vurguladı. Jean Musy, İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği başkanı olarak bu etkinliklerde bulunarak, Türk halkının direnişini yakından izleme fırsatı buldu.

Erdoğan’ın Ulusal Birlik Vurgusu

Musy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM’de yaptığı konuşmayı dinlerken, ulusal birliğin önemine dikkat çektiğini ifade etti. Musy, “Erdoğan'ın tarihi çağrısı, ulusal vicdana seslenmektedir, zira hiçbir şey ulusun birliği olmadan kazanılamaz.” şeklinde konuştu.

Dina Abi Saad'dan Gözlemler

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde muhabir olarak görev yapan Dina Abi Saad, Türkiye’ye yönelik algısının etkinlik sayesinde değiştiğini belirtti. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretlerinde, bu mekanların “mücadele ve fedakarlığın ağırlığını” taşıdığını ifade etti.

Saad, bu kapsamlı programın kendisine 15 Temmuz olayları hakkında derin bir bakış açısı kazandırdığını dile getirdi. Ayrıca, ziyaretin profesyonel ve titiz organize edildiğini vurguladı.

İstanbul'daki Anma Töreni

İstanbul’daki anma töreninde, yakınlarını kaybedenler ve darbe girişiminde yaralananlarla sohbet etme fırsatı bulan Saad, bu direnişin “hayallerini yıkmasına izin vermeyen bir halk” atmosferini yansıttığını belirtti.

Thierry Dime’nin Değerlendirmesi

Le Monde Economique Gazetesi Editörü Thierry Dime, 15 Temmuz’un Türkiye’de halk egemenliğinin zafer kazanabileceğini açıkça gösterdiğini vurguladı. Dime, bu zaferin halkın barışçıl ama kararlı ayaklanmasıyla elde edildiğini belirterek, demokrasilerin iç ve dış zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde adeta bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Türkiye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılan İsviçreli basın mensupları, bugüne dair algılarının derinlemesine değiştiğini ve Türk halkının direnişinden etkilendiklerini dile getirdi. İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği (APES) Başkanı Jean Musy, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.