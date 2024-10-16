İtalya, Arnavutluk'taki Göçmen Merkezine İlk Gemiyle Düzensiz Göçmen Taşıdı

İtalya'nın Düzensiz Göçmenlerle İlgili Yeni Adımı

İtalya'nın Arnavutluk'ta inşa ettiği iki göçmen merkezi, ilk katılımcılarını aldı. İtalyan Donanması'na ait Libra gemisi, 16 düzensiz göçmenle Şingin Limanı'na ulaştı.

Göçmenlerin İlk İşlemleri

Arnavutluk’un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin bölgesindeki kabul merkezinde göçmenler, kontrol ve kayıt işlemlerine tabi tutulacak. Açıklamalara göre, burada yapılacak işlemlerin ardından göçmenler, Gjader bölgesindeki eski bir askeri kamp merkezine yönlendirilecek ve iltica talepleri sonuçlanana kadar bu merkezde kalacaklar.

Uluslararası Anlaşma ve Eleştiriler

İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama, 6 Kasım 2023 tarihinde Roma'da bir anlaşma imzalayarak İtalya'ya denizden ulaşmaya çalışan göçmenlerin Arnavutluk'a nakledilmesini sağladı. Eleştirmenler, bu yeni düzenlemeyi "yeni Guantanamo" olarak değerlendirdi. Meloni, bu anlaşmayı düzensiz göçmen akışını engelleyecek bir önlem olarak sundu.

AB Üyesi Olmayan Ülkelerle İşbirliği

Bu protokollerle, İtalya, Arnavutluk'ta göçmenlerin kabulü ve değerlendirilmesi için tesisler inşa ederek, Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkeye düzensiz göçmen gönderme işlemlerini gerçekleştiren ilk ülke oldu. Anlaşma, reşit olmayanlar, hamile kadınlar ve savunmasız bireyler için geçerli olmayacak.

İtalya'nın, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine 16 düzensiz göçmeni taşıyan İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) ilindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.

İtalya'nın, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine 16 düzensiz göçmeni taşıyan İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) ilindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.

İtalya'nın, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine 16 düzensiz göçmeni taşıyan İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) ilindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.

İtalya'nın, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine 16 düzensiz göçmeni taşıyan İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) ilindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.

İtalya'nın, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine 16 düzensiz göçmeni taşıyan İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) ilindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.

İtalya'nın, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine 16 düzensiz göçmeni taşıyan İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) ilindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.

İtalya'nın, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine 16 düzensiz göçmeni taşıyan İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) ilindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.

İtalya'nın, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine 16 düzensiz göçmeni taşıyan İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) ilindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.

İtalya'nın, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine 16 düzensiz göçmeni taşıyan İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) ilindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.

İtalya'nın, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine 16 düzensiz göçmeni taşıyan İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Leş (Lezha) ilindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na ulaştı.