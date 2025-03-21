İtalya Başbakanı Meloni, AB Zirvesi Sonuçlarını Değerlendirdi

AB Zirvesi'nde Öne Çıkan Temalar

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçların Ukrayna'ya desteği teyit ettiğini ifade etti. Meloni, Brüksel'deki zirveye katılarak basına değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri

Başbakan Meloni, yapılan açıklamalarla ilgili olarak, Ukrayna'da barışa yönelik güvenlik garantileri konusunun büyük bir tartışma alanı olduğunu belirtti. NATO'nun 5. maddesinin üye olmadan Ukrayna'yı da kapsama fikrini yineleyen Meloni, "Rusya'nın Ukrayna'yı tekrar işgal etme niyeti yoksa, sadece savunma amaçlı güvenlik garantilerine neden karşı çıksın?" şeklinde konuştu.

Güvenlik Kavramının Genişlemesi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in savaşa hazırlıklı olunması gerekliliğine dair açıklamalarını değerlendiren Meloni, "Bu konuda daha temkinli olunmasını tavsiye ediyorum. Güvenlik meselesi yalnızca silahlanmayla ilgili değildir; günümüzde çok geniş bir kavram haline gelmiştir." dedi.

Göçmen Politikalarına Dikkat

Meloni, AB üyesi olmayan Arnavutluk ile yapılan boş göçmen protokolüne de dikkat çekerek, "Von der Leyen'in göçle ilgili son mektubu, yeni geri gönderme yönetmeliğine atıfta bulunuyor. Bu düzenlemeyle üçüncü ülkelerde sığınma başvurularının incelenmesi için merkezler oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Güvenli Ülkeler Listesi Talebi

Bu konular ışığında, güvenli ülke kavramının gündeme getirilmesi gerektiğini dile getiren Meloni, Avrupa çapında bir güvenli ülkeler listesi hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

ABD Ziyareti Planları

Son olarak, Meloni, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye gideceğini ancak görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı.