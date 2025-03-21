İtalya Başbakanı Meloni, AB Zirvesi Sonuçlarını Değerlendirdi

Başbakan Meloni, AB Zirvesi sonuçlarının Ukrayna'ya destek ve barış çabalarını teyit ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 04:13
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 04:13
İtalya Başbakanı Meloni, AB Zirvesi Sonuçlarını Değerlendirdi

AB Zirvesi'nde Öne Çıkan Temalar

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçların Ukrayna'ya desteği teyit ettiğini ifade etti. Meloni, Brüksel'deki zirveye katılarak basına değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri

Başbakan Meloni, yapılan açıklamalarla ilgili olarak, Ukrayna'da barışa yönelik güvenlik garantileri konusunun büyük bir tartışma alanı olduğunu belirtti. NATO'nun 5. maddesinin üye olmadan Ukrayna'yı da kapsama fikrini yineleyen Meloni, "Rusya'nın Ukrayna'yı tekrar işgal etme niyeti yoksa, sadece savunma amaçlı güvenlik garantilerine neden karşı çıksın?" şeklinde konuştu.

Güvenlik Kavramının Genişlemesi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in savaşa hazırlıklı olunması gerekliliğine dair açıklamalarını değerlendiren Meloni, "Bu konuda daha temkinli olunmasını tavsiye ediyorum. Güvenlik meselesi yalnızca silahlanmayla ilgili değildir; günümüzde çok geniş bir kavram haline gelmiştir." dedi.

Göçmen Politikalarına Dikkat

Meloni, AB üyesi olmayan Arnavutluk ile yapılan boş göçmen protokolüne de dikkat çekerek, "Von der Leyen'in göçle ilgili son mektubu, yeni geri gönderme yönetmeliğine atıfta bulunuyor. Bu düzenlemeyle üçüncü ülkelerde sığınma başvurularının incelenmesi için merkezler oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Güvenli Ülkeler Listesi Talebi

Bu konular ışığında, güvenli ülke kavramının gündeme getirilmesi gerektiğini dile getiren Meloni, Avrupa çapında bir güvenli ülkeler listesi hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.

ABD Ziyareti Planları

Son olarak, Meloni, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye gideceğini ancak görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli Pülümür'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi
2
İtalya Başbakanı Meloni, AB Zirvesi Sonuçlarını Değerlendirdi
3
THY Cenevre'de İftar Programı Düzenledi
4
Zagreb'de Işık Festivali Coşkusu
5
Nevşehir'de Taşımalı Eğitime Olumsuz Hava Nedeniyle Ara Verildi
6
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Capacity AVM'ye Rüşvet İddiası: 5 Milyon Euro Talep Edildi
7
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Eylemciler İBB Binasına Girmeye Çalıştı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!