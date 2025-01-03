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İtalya Başbakanı Meloni, Elon Musk'ı 'olağanüstü yenilikçi' olarak tanımladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Elon Musk'ı övgü dolu sözlerle tanımladı. Avrupa'daki eleştirilere rağmen Musk'a destek verdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:53
İtalya Başbakanı Meloni, Elon Musk'ı 'olağanüstü yenilikçi' olarak tanımladı

Meloni, Musk'ı Övgüyle Andı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Meloni, Musk'ı "geleceği her zaman aklında tutan olağanüstü bir yenilikçi" olarak tanımladı.

Avrupalı Liderlerden Gelen Eleştiriler

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) bildirdiğine göre, Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz gibi pek çok Avrupalı siyasetçinin eleştirilerine maruz kalan Musk hakkında olumlu yorumlar yaparak dikkatleri üzerine çekti. Meloni, "Musk, çağımızın önemli bir figürü, her zaman geleceği düşünen olağanüstü bir yenilikçi" ifadelerini kullandı.

Musk ile İyi İlişkiler

İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi lideri olan Meloni, Elon Musk ile iyi bir diyaloğa sahip olduğunu vurguladı. "Musk, çok zeki bir adam ve kendisiyle iletişim kurmak her zaman çok ilginç" dedi.

Avrupa'da Musk’a Tepkiler

Öte yandan, Almanya Başbakanı Scholz, Musk'ın aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD)'yi olumlu yönde desteklemesine eleştiriler yöneltmişti. Scholz, Almanya'daki geleceği belirleyecek olanın halk olduğunu savundu ve sosyal medya sahiplerinin bu konuda söz sahibi olamayacağını ifade etti.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Musk'ın açıklamalarının Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığını belirtirken, İngiliz milletvekilleri de Musk'ın aşırı sağ destekçilerine yönelik taleplerine tepki gösterdi.

Walthamstow'dan milletvekili Stella Creasy, "Musk, sadece Robinson'a değil aynı zamanda Almanya'da AfD'ye destek vererek demokrasi için ne kadar büyük bir problem olduğunu gösteriyor" dedi. Liberal Demokrat Partinin milletvekillerinden Danny Chambers, "Kendi sosyal medya platformu bulunan bir milyarderin aşırı sağı desteklemesi gerçekten endişe verici" açıklamasında bulundu.

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