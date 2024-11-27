İtalya Başbakanı Meloni: "Lübnan'daki Ateşkesi Başlangıç Olarak Görmeliyiz"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan'da ilan edilen ateşkesin büyük bir önem taşıdığını ve bu durumu bir varış noktası değil, bir başlangıç olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Meloni, Merkez İtalya'da düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumunun kapanışında konuştu. Düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından yapılan bu forum, İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirildi.

Başbakan, Akdeniz'in sadece fiziki ve siyasi sınırlarla kısıtlanmaması gerektiğini, burayı dünyaya açılan bir alan olarak görmek gerektiğini vurguladı. Meloni, "Lübnan’da dün gece ateşkesin ilan edilmesi çok önemli ve olumlu bir gelişme. Bunu bir varış noktası değil, bir başlangıç noktası olarak görmeliyiz. Bu fırsatı değerlendirip inançla çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

Meloni, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan Ordusunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasının önemini vurguladı.

Sudan'daki duruma da değinen Meloni, "Sudan'ın yaşadığı dramatik durumu hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 25 milyon yetersiz beslenen insan, ülke içinde yerinden edilmiş 8 milyon kişi var. Bu çok ciddi insan hakları ihlalleri ve etnik temelli şiddet, zaten istikrarsız olan durumu daha da karmaşık hale getiriyor" dedi.

Akdeniz'deki düzensiz göç meselesi hakkında da konuşan Meloni, Temmuz 2023'te Roma'da başlattıkları ve "Roma Süreci" olarak adlandırdıkları konferansın ikincisini gelecek yıl Tunus'ta düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Meloni konuşmasını, "Gerginliklerin artması ve askeri gerilimin tırmanması, Suriye, Ürdün ve Lübnan'daki mülteci krizini ağırlaştırdı. Bu durum, İtalya’nın harcadığı mülklerle ilgili ciddi bir sorun oluşturuyor. Bu acil durumu çözmek çok önemli" şeklinde sürdürdü.

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de foruma katılarak, Lübnan'daki ateşkesin önemli bir gelişme olduğunu vurguladı ve "İtalya, Akdeniz bölgesinde barışın öncüsü olmaya çalışıyor" dedi. Ayrıca, Gazze için de ateşkes temennisinde bulunarak, bölgeye ek insani yardımlar göndereceklerini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.