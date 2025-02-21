İtalya'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti

İtalya'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, başkent Roma'da 'Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı bir panel düzenleyerek önemli konuları masaya yatırdı. Panele, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, uzmanlar, gazeteciler ve Roma'da yaşayan Türk vatandaşları ile uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğrencileri katıldı.

Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajıyla başladı. Büyükelçi Gücük, açılış konuşmasında “Uluslararası toplumun krizlere yanıt verme kapasitesinin artırılması gerektiğini” vurguladı. Gücük, İtalya ile iş birliği yaparak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin reformu üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Uzmanlardan Önemli Açıklamalar

Moderatörlüğünü gazeteci Murat Pazarbaşı’nın yaptığı panelde, İtalya’nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Dr. Valeria Giannotta, MED-OR Vakfı Uluslararası İlişkiler Müdürü Massimo Khairallah ve Reggio Calabria Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Marina Mancini konuşma yaptı.

Emekli Büyükelçi Marsili, “Bu toplantı, diyalog için bir örnek teşkil ediyor ve teşvik edilmesi gereken şey budur.” diyerek, Batı dünyasındaki birlikteliğin azaldığını belirtti. Ukrayna Savaşı üzerinden uluslararası düzenin değişimi konusundaki görüşlerini aktardı.

Dr. Giannotta, Türkiye’nin AB üyeliğine aday olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin uluslararası sistemdeki dengesizliklere cesurca dikkat çektiğini ifade etti.

Khairallah, “Liberal çok taraflılığın krizi artarak devam ediyor,” diyerek uluslararası ilişkilerin geleceği için ikili iş birliklerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Prof. Mancini, “İtalya ve Türkiye çok taraflılıktan vazgeçmemeli,” diyerek, bu değerlerin korunması için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Panel Etkinlikleri

Etkinlik kapsamında ayrıca 'Türkiye Yüzyılı' temalı fotoğraf sergisi, ressam Devrim Erbil'in hayatının anlatıldığı belgesel gösterimi ve 'Stratcom Public Forum' tarafından hazırlanan bir video sunumu yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, başkent Roma'da "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, başkent Roma'da "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi.