İtalya'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti

Roma'da gerçekleştirilen panelde, uluslararası ilişkilerin ve adil bir dünyanın inşası üzerine tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:53
İtalya'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti

İtalya'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, başkent Roma'da 'Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı bir panel düzenleyerek önemli konuları masaya yatırdı. Panele, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, uzmanlar, gazeteciler ve Roma'da yaşayan Türk vatandaşları ile uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi öğrencileri katıldı.

Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajıyla başladı. Büyükelçi Gücük, açılış konuşmasında “Uluslararası toplumun krizlere yanıt verme kapasitesinin artırılması gerektiğini” vurguladı. Gücük, İtalya ile iş birliği yaparak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin reformu üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Uzmanlardan Önemli Açıklamalar

Moderatörlüğünü gazeteci Murat Pazarbaşı’nın yaptığı panelde, İtalya’nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü Dr. Valeria Giannotta, MED-OR Vakfı Uluslararası İlişkiler Müdürü Massimo Khairallah ve Reggio Calabria Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Marina Mancini konuşma yaptı.

Emekli Büyükelçi Marsili, “Bu toplantı, diyalog için bir örnek teşkil ediyor ve teşvik edilmesi gereken şey budur.” diyerek, Batı dünyasındaki birlikteliğin azaldığını belirtti. Ukrayna Savaşı üzerinden uluslararası düzenin değişimi konusundaki görüşlerini aktardı.

Dr. Giannotta, Türkiye’nin AB üyeliğine aday olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin uluslararası sistemdeki dengesizliklere cesurca dikkat çektiğini ifade etti.

Khairallah, “Liberal çok taraflılığın krizi artarak devam ediyor,” diyerek uluslararası ilişkilerin geleceği için ikili iş birliklerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Prof. Mancini, “İtalya ve Türkiye çok taraflılıktan vazgeçmemeli,” diyerek, bu değerlerin korunması için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Panel Etkinlikleri

Etkinlik kapsamında ayrıca 'Türkiye Yüzyılı' temalı fotoğraf sergisi, ressam Devrim Erbil'in hayatının anlatıldığı belgesel gösterimi ve 'Stratcom Public Forum' tarafından hazırlanan bir video sunumu yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, başkent Roma'da "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, başkent Roma'da "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Hap ve 1,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
4
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Tropik Hayvanlara Isı Koruması
5
Diyanet İşleri Başkanlığı Arnavutça Kur'an-ı Kerim Mealini Tanıttı
6
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
7
Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!