İtalya'da Elba Adası'nda Sel Felaketi: Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elba Adası'nda Sel ve Taşkınlar

İtalya'nın batısındaki Elba Adası'nda, aşırı yağışlar nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, özellikle adanın Portoferraio kentinde, öğleden sonra kaydedilen şiddetli yağışlar bu durumu tetikledi.

Hayatı Olumsuz Etkileyen Olaylar

Yağışlar neticesinde, Portoferraio'da caddelerin suyla dolduğu ve birçok aracın sel sularında sürüklendiği bildirildi. İtfaiye ekipleri, sel suları içinde çamura saplanıp yolda kalan 28 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı.

Açıklamalar ve Uyarılar

Pek çok vatandaşın etkilendiği bu durumda, Portoferraio Belediyesi, fırtına sebebiyle durumu kritik olarak tanımlayarak, halka dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca, Portoferraio'ya sadece bir saatlik sürede 65 milimetreden fazla yağış düştüğü kaydedildi.

Sivil Savunma Birimi de, müteakip günlerde, özellikle Cuma günü, ülkenin orta ve batı kesimlerinde yoğun yağış ihtimali hakkında uyarıda bulundu.