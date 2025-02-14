DOLAR
36,19 -0,28%
EURO
37,86 0,06%
ALTIN
3.408,24 -0,29%
BITCOIN
3.500.190,67 -0,63%

İtalya'da Elba Adası'nda Sel Felaketi: Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elba Adası'ndaki aşırı yağışlar, sel ve taşkınlarla hayatı olumsuz etkiledi, 28 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 03:09
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 03:09
İtalya'da Elba Adası'nda Sel Felaketi: Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Elba Adası'nda Sel ve Taşkınlar

İtalya'nın batısındaki Elba Adası'nda, aşırı yağışlar nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, özellikle adanın Portoferraio kentinde, öğleden sonra kaydedilen şiddetli yağışlar bu durumu tetikledi.

Hayatı Olumsuz Etkileyen Olaylar

Yağışlar neticesinde, Portoferraio'da caddelerin suyla dolduğu ve birçok aracın sel sularında sürüklendiği bildirildi. İtfaiye ekipleri, sel suları içinde çamura saplanıp yolda kalan 28 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı.

Açıklamalar ve Uyarılar

Pek çok vatandaşın etkilendiği bu durumda, Portoferraio Belediyesi, fırtına sebebiyle durumu kritik olarak tanımlayarak, halka dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca, Portoferraio'ya sadece bir saatlik sürede 65 milimetreden fazla yağış düştüğü kaydedildi.

Sivil Savunma Birimi de, müteakip günlerde, özellikle Cuma günü, ülkenin orta ve batı kesimlerinde yoğun yağış ihtimali hakkında uyarıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İtalya'da Elba Adası'nda Sel Felaketi: Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Trump, Hindistan'a F-35 Satışı İçin Kapıları Açtı
3
ABD ve Meksika Sınır Güvenliğini Görüştü: Rubio ve de la Fuente Telefonla İletişim Kurdu
4
Rubio: Trump'ın Gazze Planı Tek Seçenek, Arap Ülkeleri Daha İyi Bir Plan Sunmalı
5
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a Sert Uyarı: 'Düşmanca Politikalardan Vazgeçin'
6
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Google'a Tepki: Meksika Körfezi Değiştirilemez
7
Kırşehir'de Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle 1 Gün Ara Verildi

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi