İtalya'da Gazze İçin Genel Grev: On Binler Sokağa Çıktı

Ulaşımdan eğitime geniş katılımlı 24 saatlik iş bırakma

İtalya genelinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları ve 'soykırımı' protesto etmek amacıyla sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarının çağrısıyla bugün genel greve gidildi. Ulaşımdan eğitime birçok alanda çalışanlar 24 saat iş bırakarak, öğrencilerle birlikte sokaklara çıktı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik Ekim 2023'ten bu yana aralıksız devam eden saldırılara karşı düzenlenen eylemler, bugüne kadarki en geniş kapsamlı protestolardan biri olarak kayda geçti. Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cenova ve Palermo başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlendi.

Roma'daki gösteride on binlerce kişi, kentin merkez garı olan Termini önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan protestocular sık sık 'Filistin'e özgürlük', 'Hepimiz antisiyonistiz', 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Katil Netanyahu', 'İntifada', 'Özgür Gazze' ve 'Siyonist terörist devlet İsrail' sloganları attı. Göstericiler, 'Gazze'de soykırımı durdurun', 'İsrail'e silah göndermeyi durdurun', 'Gazze'nin bombalanmasını durdurun' ve 'İsrail'le anlaşmaları durdurun' yazılı dövizler açtı; bazı gruplar ise Filistin bayrağı renklerinde meşaleler yaktı. Roma'daki topluluklar daha sonra Porta Maggiore semtine doğru yürüyüşe geçti.

Annick AA muhabirine yaptığı açıklamada: 'Bugün buraya protesto etmek için geldim çünkü hükümetimin derhal harekete geçmesini, Filistin'i tanımasını ve Filistin'deki soykırımı durdurmak için kararlı bir eyleme girişmesini istiyorum.' dedi. Annick, hükümetin çabalarını yetersiz bulduğunu ifade ederek: 'Hayır, çok az şey yapıyor. 80 yıl önce bir deli Yahudileri yok etmek istediğinde, onu durdurmak için bir dünya savaşı başlattık. Bugün ise hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Şimdi başka bir deli sebepsiz yere çocukları, hiçbir ilgisi olmayan sivilleri, aç bırakılan yoksulları öldürüyor. Tüm halkın tamamen yok edilmesini bekleyip, o toprakları işgal etmek için. Tüm bunlar, bu savaştan kar etmeye devam eden birçok ülkenin kayıtsızlığı arasında gerçekleşiyor.' ifadelerini kullandı. Annick ayrıca Küresel Sumud Filosu'nu desteklediğini belirtti.

Davide ise 'Buradayım çünkü kendi hakkımı savunmak ve İtalya devletine, bu durumu sadece bir çatışma gibi, bir grup insanın heyecanı gibi gösterenlere karşıtlığımı göstermek istiyorum.' dedi. Davide, Filistin'in tanınmasının önemli olduğunu ve Gazze'ye acil yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu 'kahramanlar' olarak niteledi.

Margherita ile kızı Livia de eyleme katıldı. Margherita, 'Biz Filistin Devleti'nin tanınmasını, Filistinlilerin kendi topraklarında bir devlete sahip olmalarını, kesinlikle iki devletin var olmasını ve her şeyden önce barış ortamını yeniden bulmalarını istiyoruz.' dedi ve 'İnsanlığa karşı çok büyük suçlar işleniyor, bu sona ermeli.' diye ekledi. Livia da Batı'nın sessizliğine tepki göstererek, Küresel Sumud Filosu'nu desteklemenin sembolik bile olsa çok önemli olduğunu belirtti.

Milano ve Bologna başta olmak üzere bazı kentlerde eylemler sırasında olaylar çıktı. Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Milano'da yağışlı hava ve binlerce katılıma rağmen bir grup gösterici Milano Merkez Garı'na girme girişiminde bulundu; güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çıkan arbedede bazı dükkanların vitrinleri zarar görürken, garın önü kaotik anlara sahne oldu. Polis müdahalesine göstericiler taş, şişe, meşale ve yangın hortumundan sıktıkları suyla karşılık verdi.

Bologna'da çevre yoluna bağlanan A14 otoyolunu trafiğe kapatmak isteyen göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti; taş atan bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi. Napoli'de Başbakan Giorgia Meloni ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının yakıldığı, bir grubun Napoli Merkez Garı içinde protesto düzenlediği aktarıldı. Venedik'teki Marghera Limanı'na girişleri kapatmak isteyenlere polis müdahale etti, Cenova'da liman giriş çıkış noktaları göstericilerce kapatıldı, Pisa'da ise göstericiler Pisa-Livorno-Floransa otoyolunu trafiğe kapattı.

Genel greve katılımın yoğun olduğu ve özellikle demir yolu ile kent içi toplu taşıma hizmetlerinin büyük ölçüde aksadığı gözlendi. Gösteriler, hem barış çağrıları hem de hükümetlerin daha etkin bir tutum alması talebiyle sürdü.