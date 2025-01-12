İtalya'da Ramy Elgaml İçin Düzenlenen Yürüyüşler Olaylı Geçti

Ramy Elgaml İçin Adalet Arayışı

İtalya'nın Milano kentinde, 24 Kasım 2024'te polis takibi sırasında yaşanan trajik bir kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mısırlı göçmen Ramy Elgaml için düzenlenen yürüyüşler, farklı şehirlerde olaylı bir şekilde gerçekleşti.

Şiddet Olayları ve Karşı Taktikler

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Elgaml'in ölümüyle ilgili adalet talep eden kalabalık gruplar, başkent Roma ve Bologna'da gösteriler düzenledi. Roma’nın San Lorenzo Mahallesi'nde, yürüyüş sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin coplu müdahalesi üzerine, göstericiler taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık verdiler. Bu çatışmada 8 güvenlik görevlisi yaralanırken, Bologna'daki yürüyüşte de benzer karşıtlıklar yaşandı; taşlar ve sandalyeler, polislere fırlatıldı. Polis, göz yaşartıcı gaz ve cop ile müdahalede bulundu.

Olayların Ardından Başbakan ve İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı