İtalya'da Ramy Elgaml İçin Düzenlenen Yürüyüşler Olaylı Geçti

Ramy Elgaml İçin Adalet Arayışı
İtalya'nın Milano kentinde, 24 Kasım 2024'te polis takibi sırasında yaşanan trajik bir kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mısırlı göçmen Ramy Elgaml için düzenlenen yürüyüşler, farklı şehirlerde olaylı bir şekilde gerçekleşti.
Şiddet Olayları ve Karşı Taktikler
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Elgaml'in ölümüyle ilgili adalet talep eden kalabalık gruplar, başkent Roma ve Bologna'da gösteriler düzenledi. Roma’nın San Lorenzo Mahallesi'nde, yürüyüş sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin coplu müdahalesi üzerine, göstericiler taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık verdiler. Bu çatışmada 8 güvenlik görevlisi yaralanırken, Bologna'daki yürüyüşte de benzer karşıtlıklar yaşandı; taşlar ve sandalyeler, polislere fırlatıldı. Polis, göz yaşartıcı gaz ve cop ile müdahalede bulundu.
Olayların Ardından Başbakan ve İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı
Başbakan Giorgia Meloni, Roma'daki kargaşa sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meydana inen bu kişiler, bir davayı savunmak için değil sadece intikam duygusuyla hareket ettiler” Elgaml'in aile avukatı Barbara Indovina, olaylardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Beklentimiz Ramy’nin hayatını kaybettiği olayda hakikatin ortaya çıkması ve adaletin tecellisidir” 24 Kasım 2024 sabahı Milano'da polis kontrol noktasında durmayan Ramy Elgaml ve arkadaşı, motosikletleriyle kaçarken trafik kazası geçirmişlerdi. Bu kazada Elgaml yaşamını yitirirken, 22 yaşındaki arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay, göçmen kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Corvetto mahallesinde büyük bir tepkiye yol açmıştı. Ocak ayının ilk haftasında gündeme gelen olaylarla ilgili ses ve görüntü kayıtları, güvenlik güçlerinin kovalamaca sırasında söylediklerinin kamuoyunu nasıl etkilediğini gösterdi.
Elgaml'in Ailesinden Çağrı
Olayın Arka Planı
Elgaml'in aile avukatı Barbara Indovina, olaylardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Beklentimiz Ramy’nin hayatını kaybettiği olayda hakikatin ortaya çıkması ve adaletin tecellisidir” 24 Kasım 2024 sabahı Milano'da polis kontrol noktasında durmayan Ramy Elgaml ve arkadaşı, motosikletleriyle kaçarken trafik kazası geçirmişlerdi. Bu kazada Elgaml yaşamını yitirirken, 22 yaşındaki arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay, göçmen kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Corvetto mahallesinde büyük bir tepkiye yol açmıştı. Ocak ayının ilk haftasında gündeme gelen olaylarla ilgili ses ve görüntü kayıtları, güvenlik güçlerinin kovalamaca sırasında söylediklerinin kamuoyunu nasıl etkilediğini gösterdi.
24 Kasım 2024 sabahı Milano'da polis kontrol noktasında durmayan Ramy Elgaml ve arkadaşı, motosikletleriyle kaçarken trafik kazası geçirmişlerdi. Bu kazada Elgaml yaşamını yitirirken, 22 yaşındaki arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay, göçmen kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Corvetto mahallesinde büyük bir tepkiye yol açmıştı.
Ocak ayının ilk haftasında gündeme gelen olaylarla ilgili ses ve görüntü kayıtları, güvenlik güçlerinin kovalamaca sırasında söylediklerinin kamuoyunu nasıl etkilediğini gösterdi.