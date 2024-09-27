İtalya'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Karşı Yeni Önlemler

İtalya'da Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Son!

İtalya, Giorgia Meloni başkanlığındaki sağ koalisyon hükümeti, ülke genelinde artan şiddet vakalarına karşı önemli bir adım atıyor. Özellikle kamu hastanelerinde doktor ve hemşirelere yapılan saldırılar, hükümeti harekete geçirdi.

Yeni Yasa Tasarısı Teklif Edildi

Adalet Bakanı Carlo Nordio, bakanlar kurulu toplantısı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar için hapis cezasının 5 yıla kadar artırılmasını öngören yeni bir yasa tasarısının kabul edildiğini duyurdu. Hapis ve Para Cezası!

Nordio, belirttiği düzenlemeyle, saldırganların hapis cezasının yanı sıra 10 bin avroya kadar para cezası ile karşılaşacaklarını ifade etti. Bu önlemlerin caydırıcı olacağına inandığını vurguladı.

Sağlık Çalışanlarının Güvenliği Ön Planda

Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano, "Ameliyathanelerde ve acil servislerde özveri ile çalışan sağlık personelinin saldırıya uğraması kabul edilemez. Hükümet olarak bu durumu önlemek için gerekli adımları atıyoruz." dedi. Mantovano, gelecek bütçe kanununa video gözetim sistemlerinin kurulmasını içeren bir düzenleme eklenmesi için yeterli kaynak ayrılacağını da belirtti.

Kamuoyunda Tepki Oluştu

Eylül ayı başında Foggia'da yaşanan olayda, bir genç kadının hayatını kaybetmesinin ardından, öfkeli yakınların ameliyattaki doktor ve hemşireleri kovalaması, sağlık çalışanlarının kendilerini korumaya çalışması kamuoyunda büyük bir tepki topladı. O anların sosyal medyaya yansıması, sağlık alanındaki bu tür vakaların ciddiyetini gözler önüne serdi.