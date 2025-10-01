İtalya'da Sendikalar 3 Ekim'de Küresel Sumud Filosu İçin Genel Grev

İtalya sendikaları, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını protesto için 3 Ekim Cuma günü bir günlük genel greve gidileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 23:52
İtalya'da Sendikalar 3 Ekim'de Genel Grev Kararı Aldı

İtalya’da işçi sendikaları, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na bu akşam yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla 3 Ekim Cuma günü bir günlük genel greve gitme kararı aldı.

Greve İlişkin Açıklama

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) yaptığı açıklamada, grevinin Küresel Sumud Filosu'nu, Gazze'yi ve anayasal değerleri savunmak amacıyla düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, “Sivil gemilere, içinde İtalyan yurttaşlarının bulunduğu gemilere yapılan saldırı son derece ciddi bir olaydır. Bu sadece savunmasız insanlara karşı bir suç değil, aynı zamanda İtalyan hükümetinin, İtalyan işçilerini anayasal ilkelerimizi ihlal ederek açık uluslararası sularda terk etmesi de ciddi bir suçtur.” ifadelerine yer verildi.

CGIL ayrıca, İsrail’in filoyu durdurmasını “bizzat anayasal düzene vurulmuş bir darbe olduğu, İsrail hükümeti tarafından gerçek bir soykırım operasyonuna maruz bırakılan Filistin halkına yönelik insani ve dayanışma girişimini engellediği” şeklinde nitelendirdi. Grev kararına, metal işçileri sendikası FIOM ile USB sendikası da destek vereceklerini duyurdu.

Siyasi Tepkiler ve İlerleyen Gelişmeler

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvininin, grev kararını sınırlandırmayı değerlendirdiği kaydedildi.

Ülke Genelinde Protestolar

İsrail’in filoya saldırısı, İtalya’nın birçok kentinde akşam saatlerinde protestolara yol açtı. Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova başta olmak üzere şehir merkezlerinde binlerce kişi meydanlara çıktı.

Roma'da Termini Garı'nda toplanan kalabalık, “Her şeyi engelleyelim” ve “Bu ülkede her şeyi durduralım” sloganlarıyla saldırıyı protesto etti ve daha sonra başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti. Napoli'de ise protestocular merkez garın peronlarında eylemlerini sürdürdü.

Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner ve Gökhan Şen için tutuklama talebi
Berlin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi: 300 Kişi Protestoda
Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi
Kurtulmuş: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı 'Uluslararası Hukuk İhlali'
Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun
İspanya Dışişleri, Küresel Sumud Filosu için daimi izleme birimi kurdu
Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı 'Terör Eylemi'

