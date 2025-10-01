İtalya'da Sendikalar 3 Ekim'de Küresel Sumud Filosu İçin Genel Grev

İtalya'da Sendikalar 3 Ekim'de Genel Grev Kararı Aldı

İtalya’da işçi sendikaları, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na bu akşam yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla 3 Ekim Cuma günü bir günlük genel greve gitme kararı aldı.

Greve İlişkin Açıklama

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) yaptığı açıklamada, grevinin Küresel Sumud Filosu'nu, Gazze'yi ve anayasal değerleri savunmak amacıyla düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, “Sivil gemilere, içinde İtalyan yurttaşlarının bulunduğu gemilere yapılan saldırı son derece ciddi bir olaydır. Bu sadece savunmasız insanlara karşı bir suç değil, aynı zamanda İtalyan hükümetinin, İtalyan işçilerini anayasal ilkelerimizi ihlal ederek açık uluslararası sularda terk etmesi de ciddi bir suçtur.” ifadelerine yer verildi.

CGIL ayrıca, İsrail’in filoyu durdurmasını “bizzat anayasal düzene vurulmuş bir darbe olduğu, İsrail hükümeti tarafından gerçek bir soykırım operasyonuna maruz bırakılan Filistin halkına yönelik insani ve dayanışma girişimini engellediği” şeklinde nitelendirdi. Grev kararına, metal işçileri sendikası FIOM ile USB sendikası da destek vereceklerini duyurdu.

Siyasi Tepkiler ve İlerleyen Gelişmeler

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvininin, grev kararını sınırlandırmayı değerlendirdiği kaydedildi.

Ülke Genelinde Protestolar

İsrail’in filoya saldırısı, İtalya’nın birçok kentinde akşam saatlerinde protestolara yol açtı. Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova başta olmak üzere şehir merkezlerinde binlerce kişi meydanlara çıktı.

Roma'da Termini Garı'nda toplanan kalabalık, “Her şeyi engelleyelim” ve “Bu ülkede her şeyi durduralım” sloganlarıyla saldırıyı protesto etti ve daha sonra başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti. Napoli'de ise protestocular merkez garın peronlarında eylemlerini sürdürdü.