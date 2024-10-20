İtalya'da Şiddetli Yağış ve Sel Felaketi

İtalya'da Sel Felaketi

Son günlerde İtalya'da etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar, birçok yerleşim yerinde felaket seviyesinde sel ve taşkınlara neden oldu.

Bologna'da Can Kaybı

Özellikle Bologna kenti yakınlarında meydana gelen olumsuz hava koşulları sonucunda 20 yaşındaki bir gencin, Pianoro bölgesinde otomobiliyle sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu trajik olay, yerel halkı derin üzüntüye boğdu.

Bologna'da Önlemler Alındı

Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, kentin sular altında kalması üzerine vatandaşları arabalarına binmemeleri ve zemin katlarda kalmamaları konusunda uyardı. Sosyal medya, bu durumla ilgili sular altında kalan caddelerin görüntüleriyle dolup taştı.

Başbakan Meloni'nin Açıklamaları

Başbakan Giorgia Meloni, sel felaketinin getirdiği olumsuz etkilere ilişkin olarak, "Bologna'dan başlayarak ulusal topraklarımızın çeşitli bölgelerini etkileyen hava koşullarını dikkatle takip ediyoruz. Pianoro'da hayatını kaybeden gencin ailesine başsağlığı diliyorum," dedi ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci ile Sivil Savunma Başkanı Fabio Ciciliano ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Emilia-Romagna Bölgesi'nde Tehlike

Bu felaketten dolayı Emilia-Romagna Bölgesi'nde yaklaşık bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Ayrıca, Po Nehri'nin geçtiği Torino ve Piacenza şehirlerinde de taşkın seviyelerinin yükseldiği rapor edildi.

Sicilya'da Etkiler Hissedildi

İtalya'nın güneyinde bulunan Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de aşırı yağışlardan zarar gördü. Kent merkezindeki Etnea Caddesi tamamen sular altında kalırken, bir motosikletli zor anlar yaşadı ve güçlükle kurtarıldı.

Havalimanı Trafiği Etkilendi

Şiddetli yağışlar nedeniyle Palermo havalimanında pistin bazı bölümleri suyla doldu ve hava trafiğine geçici olarak kapatıldı. Ancak sabah saatleri itibarıyla havalimanı yeniden faaliyete geçti.

Turuncu Alarm!

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, bu sabah itibarıyla 5 bölgede "turuncu" alarm verilerek en yüksek 2. seviyeye çıkıldığı duyuruldu.