İtalya'da Vatikan'ın Noel Ağacına Karşı İmza Kampanyası

İtalya'da Vatikan'a Karşı Çevreci İmza Kampanyası

İtalya'da, Vatikan'ın bu yılki Noel Yortusu kutlamaları için seçilecek çamağacına yönelik tartışmalar sürüyor. Çevrecilerin öncülüğünde başlatılan bir imza kampanyası, ağaçların kesilmemesi amacıyla düzenleniyor.

Hristiyan dünyasının Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel dönemi için geleneksel olarak Aziz Petrus Meydanı'nda konulan çam ağacı için bu yıl bir tartışma patlak verdi. İtalya'nın kuzeyindeki Trentino Bölgesi'nin Ledro beldesinden gönderileceği belirlenen ağaç, çevre duyarlılığı açısından bazı endişelere neden oldu.

Çevreciler, 29 metre boyunda ve yaklaşık 200 yaşında olan bir ladin ağacının kesilmemesi için "Papa için o ağacı kesmeyin" çağrısı yaparak internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Bu kampanya kısa sürede 40 bin imza topladı.

Ayrıca, kampanyada Papa Franciscus'a da ağaç kesimini durdurması ve çevreye saygı göstermesi yönünde çağrılar yapıldı. Ancak Ledro Belediye Başkanı Renato Girardi, ağacın her halükarda kesileceğini ve eğer Vatikan'a bağışlanmazsa kereste fabrikasına gönderileceğini ifade etti.

Vatikan, her yıl Noel döneminde İtalya veya Avrupa'dan gönderilen çam ağaçlarını ışıklandırarak genellikle 8 Aralık-7 Ocak tarihlerinde Aziz Petrus Meydanı'nda sergiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.