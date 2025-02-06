İtalya'da WhatsApp Üzerinden Casus Yazılım Skandalı: 7 Kullanıcı Hedef Alındı

İtalya Hükümeti WhatsApp'taki Casus Yazılımı Açıkladı

İtalya hükümeti, Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerindeki iletişimlerin bir casus yazılım aracılığıyla hedef alındığını bildirdi. Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, bu durumu ciddi bir mesele olarak değerlendiriyor.

Ulusal Siber Güvenlik Ajansı Harekete Geçti

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, doğrudan Başbakanlığa bağlı olan Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ACN) bu konuyu incelemek üzere harekete geçirildi. ACN, WhatsApp Ireland Limited ile iletişime geçerek durumu detaylandırdı. Şu an itibarıyla, etkilenen İtalyan kullanıcılarının sayısının 7 olduğu belirlendi.

Gizlilik ve Bilgilendirme Süreci

Açıklamada, söz konusu hat sahiplerinin kimliklerinin ACN'ye bildirilmediği, WhatsApp Ireland Limited'in ise bu kişileri doğrudan bilgilendirerek gizliliklerini koruma amacını güttüğü ifade edildi.

Diğer Ülkelerde de Mağdur Kullanıcılar Var

İtalya dışında; Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'ten de mağdur kullanıcıların bulunduğu bildirildi. Hükümet, İtalya'daki bazı kişilerin bu casus yazılım üzerinden dinlendiği iddiasını kesin bir dille reddetti.

Dinleme İddiaları Üzerine Tartışmalar

Bu açıklamaların ardından, Fanpage isimli haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato'nun hedef alındığını duyurmasıyla birlikte, hükümetin dinleme iddialarını reddetmesine rağmen bazı şüphelerin devam ettiği vurgulandı.

Gazetecilere Yönelik Tehditler

Fanpage'in haberinde, Paragon Solutions isimli firmanın, gazeteciler ve aktivistler için kullanılmaması gereken yazılımı, ABD'nin müttefik hükümetlerine satmayı kabul ettiği iddiası ortaya atıldı. WhatsApp, ocak ayı sonunda benzer bir uyarıyı, yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin bu yazılımla hedef almış olabileceği konusunda yayımlamıştı.

Başbakan Meloni'nin partisinin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarının belgelerini Haziran 2024'te ortaya çıkaran Fanpage'in yayın yönetmeni Cancellato, WhatsApp'ın kendisine gönderdiği uyarı mesajıyla siber saldırının hedefi olduğu bilgisine ulaşmıştı. Ayrıca, Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve başkanı Luca Casarini de benzer şikayette bulunmuştu.