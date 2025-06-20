İtalya'da Yatan 'Bayesian'in Enkazı Çıkartılıp, Soruşturma Başlatıldı

İtalya'da Lüks Yat 'Bayesian' Enkazında Son Durum

İtalya'da geçen yıl fırtınada battığı için 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 'Bayesian' isimli lüks yatın enkazı, deniz yüzeyine çıkarılma aşamasına geldi.

Geçtiğimiz yıl 19 Ağustos 2024 tarihinde, Palermo kentinin Porticello kasabası açıklarında demirleyen yat, sabah saat 05:00'te çıkan fırtına sonucu battı.

Yatta bulunan 22 kişiden 15'inin kurtarıldığı olayda, İngiliz iş insanı Mike Lynch, kızı Hannah ve diğer kayıplar dahil toplam 7 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp kişilerin cesetleri, 23 Ağustos 2024'te yapılan aramalar sonucunda bulundu.

Enkazın Çıkarılması İçin Operasyon

Enkazı çıkartmak için 3 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, 'Hebo Lift 10' ve 'Hebo Lift 2' yüzer vinçlerinin yardımıyla devam etti.

Dolayısıyla, 56 metre uzunluğundaki yat, 50 metre derinlikten çıkartıldı. Yatın enkazının çıkarma işlemlerinin, Cumartesi gününden önce manevraların hızla ilerlediği ve yüzeye çıkarılmasıyla tamamlanacağı öğrenildi.

Bir dalgıcın 9 Mayısta yaşamını yitirmesi nedeniyle duraklama yaşanan bu süreç, sonrasında yeniden başlatıldı.

Olay ve Soruşturma Süreci

Enkaz karaya taşındıktan sonra, olayla ilgili soruşturmayı yürüten adli makamların incelemesi için sunulacak. Yetkililer, geminin incelenmesiyle pek çok soruya yanıt bulmayı umuyor.

Diğer yandan, TGCOM24 haber sitesinde 'Bayesian' yatının enkazını çıkarma işleminin yaklaşık 25 milyon avroya mal olduğu aktarılmıştır.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, lüks yatın deniz dibinden çıkarılması çalışmaları için ilk adım olarak, yatın 75 metrelik alüminyum direği kesildi.

İtalya'da geçen yıl demirliyken fırtınada batması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği "Bayesian" adlı lüks yatın enkazı, deniz dibinden su yüzeyine çıkarılıyor. Aralarında ünlü İngiliz iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu 7 kişinin öldüğü yatın enkazını denizden çıkarmak için Porticello açıklarında 3 Mayıs'ta başlatılan çalışmalarda bugün itibarıyla sona biraz daha yaklaşıldı.

İtalya'da geçen yıl demirliyken fırtınada batması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği "Bayesian" adlı lüks yatın enkazı, deniz dibinden su yüzeyine çıkarılıyor. Aralarında ünlü İngiliz iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu 7 kişinin öldüğü yatın enkazını denizden çıkarmak için Porticello açıklarında 3 Mayıs'ta başlatılan çalışmalarda bugün itibarıyla sona biraz daha yaklaşıldı.