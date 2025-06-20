DOLAR
39,67 0,12%
EURO
45,78 0,54%
ALTIN
4.297,86 -0,29%
BITCOIN
4.090.381,94 1,08%

İtalya'da Yatan 'Bayesian'in Enkazı Çıkartılıp, Soruşturma Başlatıldı

İtalya'daki fırtınada batmış 'Bayesian' lüks yatının enkazı, 7 kişinin ölümünün ardından denizden çıkarılma işleminde sona yaklaşıldı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 21:11
İtalya'da Yatan 'Bayesian'in Enkazı Çıkartılıp, Soruşturma Başlatıldı

İtalya'da Lüks Yat 'Bayesian' Enkazında Son Durum

İtalya'da geçen yıl fırtınada battığı için 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 'Bayesian' isimli lüks yatın enkazı, deniz yüzeyine çıkarılma aşamasına geldi.

Geçtiğimiz yıl 19 Ağustos 2024 tarihinde, Palermo kentinin Porticello kasabası açıklarında demirleyen yat, sabah saat 05:00'te çıkan fırtına sonucu battı.

Yatta bulunan 22 kişiden 15'inin kurtarıldığı olayda, İngiliz iş insanı Mike Lynch, kızı Hannah ve diğer kayıplar dahil toplam 7 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp kişilerin cesetleri, 23 Ağustos 2024'te yapılan aramalar sonucunda bulundu.

Enkazın Çıkarılması İçin Operasyon

Enkazı çıkartmak için 3 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, 'Hebo Lift 10' ve 'Hebo Lift 2' yüzer vinçlerinin yardımıyla devam etti.

Dolayısıyla, 56 metre uzunluğundaki yat, 50 metre derinlikten çıkartıldı. Yatın enkazının çıkarma işlemlerinin, Cumartesi gününden önce manevraların hızla ilerlediği ve yüzeye çıkarılmasıyla tamamlanacağı öğrenildi.

Bir dalgıcın 9 Mayısta yaşamını yitirmesi nedeniyle duraklama yaşanan bu süreç, sonrasında yeniden başlatıldı.

Olay ve Soruşturma Süreci

Enkaz karaya taşındıktan sonra, olayla ilgili soruşturmayı yürüten adli makamların incelemesi için sunulacak. Yetkililer, geminin incelenmesiyle pek çok soruya yanıt bulmayı umuyor.

Diğer yandan, TGCOM24 haber sitesinde 'Bayesian' yatının enkazını çıkarma işleminin yaklaşık 25 milyon avroya mal olduğu aktarılmıştır.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, lüks yatın deniz dibinden çıkarılması çalışmaları için ilk adım olarak, yatın 75 metrelik alüminyum direği kesildi.

İtalya'da geçen yıl demirliyken fırtınada batması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği "Bayesian"...

İtalya'da geçen yıl demirliyken fırtınada batması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği "Bayesian" adlı lüks yatın enkazı, deniz dibinden su yüzeyine çıkarılıyor. Aralarında ünlü İngiliz iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu 7 kişinin öldüğü yatın enkazını denizden çıkarmak için Porticello açıklarında 3 Mayıs'ta başlatılan çalışmalarda bugün itibarıyla sona biraz daha yaklaşıldı.

İtalya'da geçen yıl demirliyken fırtınada batması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği "Bayesian"...

İtalya'da geçen yıl demirliyken fırtınada batması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği "Bayesian" adlı lüks yatın enkazı, deniz dibinden su yüzeyine çıkarılıyor. Aralarında ünlü İngiliz iş insanı Mike Lynch'in de bulunduğu 7 kişinin öldüğü yatın enkazını denizden çıkarmak için Porticello açıklarında 3 Mayıs'ta başlatılan çalışmalarda bugün itibarıyla sona biraz daha yaklaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Denizde Boğulma Faciası: Genç Sağlıkçı Hayatını Kaybetti
2
Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri Gerçekleşti
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'de Türk Toplumu Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Balıkesir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Samsun'da 4 Günde Kurtarılan 96 Kişi ve Ulaşılan 62 Hastaya Yoğun Mücadele
6
Fransa'dan İran'a Nükleer Mesaj: Askeri Çözümler Geçersiz
7
Kula'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!