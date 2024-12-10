İtalya'daki Petrol Rafinerisindeki Patlamada Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Patlama Sonrası Ölü Sayısı Arttı

İtalya'nın Floransa kenti yakınlarındaki enerji şirketi ENI'ye ait petrol rafinerisinde dün meydana gelen patlamada kaybolan 3 kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısı 5'e yükseldi. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Floransa yakınlarındaki Calenzano beldesinde yaşanan şiddetli patlama sonrası olay yeri tahlil edildi.

Yaralılar ve Tedavi Süreci

Yaralananların sayısının 26 olduğu açıklandı. Toskana Bölgesel Yönetimi Başkanı Eugenio Giani, yaralananlardan 14 kişinin hastanede tedavi edildiğini ve bunlardan 2'sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi. Giani, faciada hayatını kaybedenlerin anısına yarın yas ilan ettiklerini duyurdu.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Prato Cumhuriyet Savcılığı, patlamanın nedenini araştırmak için rafineride incelemeler yapmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, patlama, yakıt tankları yakınındaki sızıntının kıvılcımla temas etmesi sonucu gerçekleşmiş olabilir.

Çalışanlardan İş Bırakma Eylemi

Öte yandan, ENI şirketinin diğer rafinelerindeki çalışanlarının, dünkü olay nedeniyle bugün iş bırakma eylemi yapma kararı aldığı bilgisi basına yansıdı.