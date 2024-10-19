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İtalya'dan Arnavutluk'a Göçmen Transferi

Arnavutluk'taki merkezlere götürülen 12 düzensiz göçmen, Roma Mahkemesi kararıyla İtalya'ya geri gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:27
İtalya'dan Arnavutluk'a Göçmen Transferi

İtalya'dan Arnavutluk'a Göçmen Transferi

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu iki merkezde tutulan 12 düzensiz göçmen, Roma Mahkemesi'nin kararının ardından İtalya'ya geri gönderildi. Roma Mahkemesi, bu göçmenlerin burada tutulmasına onay vermemişti. Mahkeme, göçmenlerin geldikleri Bangladeş ve Mısır gibi ülkelerin güvenli ülke statüsünde olmaması sebebiyle bu durumu uygun bulmadı.

Geri Gönderme Süreci

İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Şingin Limanı'ndan 12 düzensiz göçmeni alarak İtalya'ya hareket etti. İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre, bu göçmenlerin Bari kentine geri gönderileceği öngörülüyor. Daha önce, 16 Ekim'de Arnavutluk'a getirilen 16 düzensiz göçmenden 4'ü de benzer sebeplerle İtalya'ya geri götürülmüştü.

Anlaşma ve Eleştiriler

İtalya ve Arnavutluk arasındaki iş birliği anlaşması, düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'taki merkezlerde tutulmasını ve iltica taleplerinin bu merkezlerde incelenmesini kapsıyor. İtalya, ilk kabul merkezini Şingin Limanı'nda, geri gönderme merkezini ise Gjader bölgesinde kurmuş durumda. Ancak, bu tesislere yönelik bazı eleştirilerde, "yeni Guantanamo" benzetmeleri yapılması dikkat çekiyor.

Hükümet karşıtları, bu merkezlerin maddi maliyetinin yüksek olduğunu ve devletin bu duruma yaklaşık 800 milyon avroluk bir bütçe ayırdığını eleştiriyor. Diğer taraftan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu protokolü, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini caydırması açısından olumlu bir adım olarak nitelendiriyor.

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