İtalya'dan İsrail'e çağrı: Gazze'de 5 gazeteci öldü, basın güvenliği sağlansın

Tajani: Gazze'de gazetecilerin korunması öncelik olmalı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'deki Nasır Hastanesi saldırısında 5'i gazeteci olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Tel Aviv'e bölgedeki basın çalışanlarının güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani basına yaptığı açıklamada, "Biz doğru olanın, gazetecilerin güvenliğinin sağlanması ve Gazze Şeridi'nde görevlerini icra etmelerine izin verilmesi olduğuna inanıyoruz." diyerek İsrail'e hitap etti.

Tajani ayrıca İtalya'nın Gazze'de basın özgürlüğünün sağlanmasını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 basın çalışanını öldürmesine rağmen "gazetecileri hedef almadığını" iddia etti.