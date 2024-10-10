İtalya'dan İsrail'e UNIFIL Protestosu

İtalya: İsrail'in UNIFIL'i hedef alması kabul edilemez!

İtalya hükümeti, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görevinde bulunan İtalyan askerlerinin, İsrail ordusu tarafından hedef alınmasının ardından resmi bir protesto gerçekleştirdi. Hükümet, yaşananları "kabul edilemez" olarak tanımladı.

İsrail Ordusunun Hedef Alması

İsrail ordusunun, Lübnan'da UNIFIL'in bir gözlem kulesine ateş açması sonucu iki barış gücü askerinin yaralanması, İtalya'nın tepkisini pekiştirdi. İtalya, bu misyon kapsamında yaklaşık 1000 asker bulundurmaktadır.

Başbakan Meloni'den Diplomatik Girişim

Başbakan Giorgia Meloni, UNIFIL misyonunun batı bölgesinden sorumlu İtalyan General Stefano Messina ile telefonda görüşerek, Lübnan'daki İtalyan birliğinin durumu hakkında bilgi aldı. Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun iki İtalyan üs noktasını hedef alması ve bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İtalyan hükümeti, Savunma Bakanı aracılığıyla İsrail'in İtalya Büyükelçisi'ni çağırarak resmi protestoda bulundu. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile sürekli iletişim halinde gelişmeleri dikkatle takip eden Meloni, Lübnan'daki askerlere güçlü bir destek mesajı iletti.

Savunma Bakanı'ndan Sert Uyarı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile görüşerek, "UNIFIL üslerinin yakınlarındaki ateş açma eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kendisine hatırlattım" dedi. Crosetto, askeri personelin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin güvence alsa da, İtalyan ve UNIFIL askerlerinin güvenliğini risk altına sokabilecek her türlü hatanın önlenmesi gerektiğini ekledi.

UNIFIL'den Açıklama

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesine yönelttiği ateş nəticisi olarak iki barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurdu.