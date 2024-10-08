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İtalya'dan Rusya'ya RAI Gazetecileri Üzerine Sert Tepki

İtalya hükümeti, RAI muhabirlerine yönelik Rusya'da çıkarılan tutuklama emirlerine karşılık basın özgürlüğünü savundu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:00
İtalya'dan Rusya'ya RAI Gazetecileri Üzerine Sert Tepki

İtalya'dan Rusya'ya Sert Tepki

İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin kamu yayıncısı RAI kanalının iki muhabiri hakkında Rusya'da çıkarılan tutuklama emirlerine karşı çıkış yaptı. Tajani, bu durumu basın özgürlüğüne karşı bir saldırı olarak nitelendirdi.

Tutuklama Emri ve Gelişmeler

İtalyan basınında yer alan haberler doğrultusunda, Stefania Battistini ve Simone Traini isimli RAI muhabirleri, Ağustos ayında Ukrayna askerleriyle birlikte Rusya'nın Kursk bölgesine geçerek burada yasadışı çekimler yapmakla suçlandılar. Bu sebepten dolayı mahkeme, ilgili muhabirlere tutuklama emri çıkardı.

Tajani, durumla ilgili olarak sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Rusya'da RAI'nin iki gazetecisine tutuklama emri çıkartılması, basın özgürlüğüne yönelik zulmün bir başka biçimidir. İtalyan hükümeti her zaman bağımsız bilgi edinme hakkını savunacaktır." ifadelerini kullandı.

REAKSİYONLAR

Gazetecilerin haberleri 15 Ağustos'ta İtalya'da yayınlandığında, Moskova yönetimi bu duruma sert bir tepki göstererek İtalya'nın Moskova Büyükelçisi'ni kırmızı bülten talebiyle dışişleri bakanlığına çağırdı. İtalya, bu gelişmenin ardından, Rusya'nın Roma Büyükelçisini de benzer şekilde protesto etti.

Sonuç olarak, güvenlik endişeleri nedeniyle RAI kanalı, ilgili muhabirlerini geçici olarak İtalya'ya geri çağırma kararı aldı. Rusya, Eylül ayında söz konusu iki gazeteciyi arananlar listesine eklerken, İtalya hükümeti bu duruma karşı duyarsız kalmayarak yanıt verdi.

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