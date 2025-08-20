İtalya'dan Tepki: İsrail'in Batı Şeria Yerleşim Genişletmesi 'Kabul Edilemez'

İtalya'dan Sert Tepki: İsrail'in Batı Şeria Yerleşim Genişletmesi "Kabul Edilemez"

Tajani'den açıklama

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen yerleşimleri genişletme kararını "kabul edilemez" ve uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Batı Şeria'da yeni yerleşimlere devam etme kararı kabul edilemez, bu uluslararası hukuka aykırı ve esasen iki devletli çözümü kesin olarak tehlikeye atma riski taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Tajani, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte İsrail hükümetini, bölgenin istikrarını güçlendirmek için Filistin yönetimiyle işbirliği yapmaya çağırdıklarını belirtti.

E1 Projesi ve planlanan genişleme

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi"'ne nihai onayı vermişti.

İsrail planlama kurulunun onayladığı plan kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi Ma'ale Adumim arasına 3 bin 401 yeni yasa dışı konut inşa edilecek.

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş Ma'ale Adumim yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için E1 Projesi başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

E1 Projesi ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.