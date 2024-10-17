İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Gazze İçin Ateşkes Umudu

İtalya'dan Gazze'de Ateşkes Umudu

İtalya'nın önemli siyasi figürlerinden biri olan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, öldüğü iddia edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanmasını umduğunu belirtti.

Basın Toplantısında Kritik Açıklamalar

Roma'da Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir araya geldikten sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tajani, uluslararası gündem konusunda değerlendirmelerde bulundu. "Hamas liderinin ölümünün Gazze'de ateşkese yol açmasını umuyorum," ifadelerini kullandı.

İsrail Ziyareti ve Talep Edilen Ateşkes

Tajani ayrıca, önümüzdeki hafta İsrail'e yapacağı ziyarette, İsrailli liderlere Gazze ve Lübnan'da ateşkes talebinde bulunacağını açıkladı. "Pazartesi günü bu konuyu gündeme getireceğim,” diye konuştu. Ayrıca, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üslerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Tajani, İtalya'nın Orta Doğu'da istikrar için tek yolun "İsrail ve Filistin'in karşılıklı tanındığı iki devletli çözüm" olduğuna inandığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirmeler

Tajani, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında, Kiev'in hazırladığı "Zafer Planı"nın dikkatlice incelenmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda adil bir barıştan yana olduklarını ekledi.