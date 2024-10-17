İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Gazze İçin Ateşkes Umudu

Tajani, Hamas lideri Sinvar'ın ardından Gazze'de ateşkes bekliyor ve iki devletli çözüm vurgusu yapıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:32
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Gazze İçin Ateşkes Umudu

İtalya'dan Gazze'de Ateşkes Umudu

İtalya'nın önemli siyasi figürlerinden biri olan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, öldüğü iddia edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ardından Gazze'de ateşkes sağlanmasını umduğunu belirtti.

Basın Toplantısında Kritik Açıklamalar

Roma'da Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile bir araya geldikten sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tajani, uluslararası gündem konusunda değerlendirmelerde bulundu. "Hamas liderinin ölümünün Gazze'de ateşkese yol açmasını umuyorum," ifadelerini kullandı.

İsrail Ziyareti ve Talep Edilen Ateşkes

Tajani ayrıca, önümüzdeki hafta İsrail'e yapacağı ziyarette, İsrailli liderlere Gazze ve Lübnan'da ateşkes talebinde bulunacağını açıkladı. "Pazartesi günü bu konuyu gündeme getireceğim,” diye konuştu. Ayrıca, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üslerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Tajani, İtalya'nın Orta Doğu'da istikrar için tek yolun "İsrail ve Filistin'in karşılıklı tanındığı iki devletli çözüm" olduğuna inandığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Değerlendirmeler

Tajani, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında, Kiev'in hazırladığı "Zafer Planı"nın dikkatlice incelenmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda adil bir barıştan yana olduklarını ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL Personeline Destek Mesajı
2
Yıldızeli'nde Kar Yağışı Etkili Oldu
3
Aydın'da Zorla Senet İmzalatan 5 Kişi Tutuklandı
4
Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Can Kaybını Artırıyor
6
Harris: 'Gazze'de Savaşın Sona Ermesi Zamanı Geldi'
7
Hatay'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 'Astrofest İskenderun' Başladı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL