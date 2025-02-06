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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İki Devletli Çözüm İçin Net Mesaj Verdi

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Aşdod'da iki devletli çözüm vurgusu yaparak, yeni Filistin devletinin İsrail'i tanıması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:22
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İki Devletli Çözüm İçin Net Mesaj Verdi

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den İsrail'de Önemli Açıklamalar

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'de yaptığı açıklamalarda "İtalya'nın pozisyonu nettir; iki halk ve iki devlet" ifadesini kullandı. Bakan Tajani, yeni doğacak Filistin devletinin İsrail'i tanıması gerektiğini vurguladı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Tajani, Aşdod Limanı'nda İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında iki devletli çözümün önemine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler (BM) ile başlatılan "Food For Gaza (Gazze için Gıda)" kampanyası çerçevesinde Gazze'ye gıda yardımı taşıyan gemilerle Aşdod'a gelen Tajani, iki devletli çözüm dışındaki yaklaşımların yanlış olduğunu vurguladı.

Ateşkesin Önemi

Bakan Tajani, Gazze'de devam eden ateşkesin sürdürülebilir olmasının önemine de değindi. Bu bağlamda, iki devletli çözüm üzerine kurulu bir yaklaşımın gerekliliği üzerinde durdu.

Saar'dan İddialar

İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise, ülkesinin Hamas'ı ortadan kaldırmak, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Gazze'nin İsrail'e tehdit oluşturmasını engellemek için 3 temel hedefe sahip olduğunu ifade etti. Saar, bu hedeflerden ödün vermeyeceklerinin altını çizdi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nden Filistinlileri başka ülkelere gönderme teklifi hakkında farklı fikirlere açık olunması gerektiğine vurgu yaparken, UNRWA hakkında da suçlamalarda bulundu.

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