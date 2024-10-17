İtalya, Lübnan Barış Gücü'nü Güçlendirmek İçin Yeni Kurallar İstiyor

İtalya, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün Yeni Angajman Kurallarıyla Güçlendirilmesini İstiyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) özellikle son dönemlerde İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını belirterek, bu misyonun yeni angajman kurallarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Barış ve Güvenlik İçin Yeni Kurallar

Senato Genel Kurulunda Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren Bakan Crosetto, İtalya'nın İsrail’in savunma hakkını tanıdığına ancak uluslararası hukuk kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Crosetto, "İsrail, masum sivillerin ve BM birliklerinin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmelidir," şeklinde konuştu.

UNIFIL’in Güçlendirilmesi ve İşbirliği

UNIFIL misyonunun güçlendirilmesi gerektiğini belirten Crosetto, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin de daha güvenilir hale getirilmesi için yeni angajman kurallarına ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Crosetto, İsrail'in UNIFIL’in güçlendirilmesi için işbirliği yapmasının önemini vurgulayarak, BM güçlerinin bölgedeki durumu stabilize etmek amacıyla bulunduğunu hatırlattı.

İsrail Saldırıları ve İnsani Kriz

Bakan, İsrail’in son bombardımanlarının siviller arasında ölümlere ve yaralanmalara yol açtığına dikkat çekerek, bu durumun Lübnan’daki sağlık sistemine büyük bir yük bindirdiğini söyledi. Crosetto, Gazze’de meydana gelen insani krizle karşılaştırıldığında Lübnan'daki durumun daha fazla kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

G7 Toplantısı ve İzleme Ziyaretleri

Yarın başlayacak olan G7 Savunma Bakanları toplantısının ardından Beyrut ve Tel Aviv’e seyahat edeceğini belirten Crosetto, bu ziyaretinin ardından İtalya’nın Lübnan Silahlı Kuvvetlerine yönelik somut destek sağlamaya dair hazırlıkları takip edeceğini ifade etti.

Başbakan Meloni'nin Değerlendirmeleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, UNIFIL'e yönelik saldırıların ardından süregelen tepkiler hakkında "kabul edilemez" ifadesini kullanmış ve ülkesinin silah ihracatında en sert kısıtlamaları uyguladığının altını çizmiştir. Meloni, 7 Ekim 2023'teki Gazze operasyonu sonrası yeni anlaşmaların iptal edildiğini belirterek, "Biz her şeyi engelledik," dedi.