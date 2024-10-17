DOLAR
34,14 0,04%
EURO
37,04 0,23%
ALTIN
2.951,79 -0,56%
BITCOIN
2.286.194,73 1,06%

İtalya, Lübnan Barış Gücü'nü Güçlendirmek İçin Yeni Kurallar İstiyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Lübnan’daki BM Barış Gücü'nün güçlendirilmesi ve yeni angajman kuralları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 21:35
İtalya, Lübnan Barış Gücü'nü Güçlendirmek İçin Yeni Kurallar İstiyor

İtalya, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün Yeni Angajman Kurallarıyla Güçlendirilmesini İstiyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) özellikle son dönemlerde İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını belirterek, bu misyonun yeni angajman kurallarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Barış ve Güvenlik İçin Yeni Kurallar

Senato Genel Kurulunda Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren Bakan Crosetto, İtalya'nın İsrail’in savunma hakkını tanıdığına ancak uluslararası hukuk kurallarına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Crosetto, "İsrail, masum sivillerin ve BM birliklerinin korunmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmelidir," şeklinde konuştu.

UNIFIL’in Güçlendirilmesi ve İşbirliği

UNIFIL misyonunun güçlendirilmesi gerektiğini belirten Crosetto, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin de daha güvenilir hale getirilmesi için yeni angajman kurallarına ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Crosetto, İsrail'in UNIFIL’in güçlendirilmesi için işbirliği yapmasının önemini vurgulayarak, BM güçlerinin bölgedeki durumu stabilize etmek amacıyla bulunduğunu hatırlattı.

İsrail Saldırıları ve İnsani Kriz

Bakan, İsrail’in son bombardımanlarının siviller arasında ölümlere ve yaralanmalara yol açtığına dikkat çekerek, bu durumun Lübnan’daki sağlık sistemine büyük bir yük bindirdiğini söyledi. Crosetto, Gazze’de meydana gelen insani krizle karşılaştırıldığında Lübnan'daki durumun daha fazla kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

G7 Toplantısı ve İzleme Ziyaretleri

Yarın başlayacak olan G7 Savunma Bakanları toplantısının ardından Beyrut ve Tel Aviv’e seyahat edeceğini belirten Crosetto, bu ziyaretinin ardından İtalya’nın Lübnan Silahlı Kuvvetlerine yönelik somut destek sağlamaya dair hazırlıkları takip edeceğini ifade etti.

Başbakan Meloni'nin Değerlendirmeleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, UNIFIL'e yönelik saldırıların ardından süregelen tepkiler hakkında "kabul edilemez" ifadesini kullanmış ve ülkesinin silah ihracatında en sert kısıtlamaları uyguladığının altını çizmiştir. Meloni, 7 Ekim 2023'teki Gazze operasyonu sonrası yeni anlaşmaların iptal edildiğini belirterek, "Biz her şeyi engelledik," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
2
Hendek'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
3
Kastamonu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
4
Suriye'de ABD ve İran Destekli Gruplar Arasında Çatışma
5
DSÖ Genel Direktörü'nden Gazze Açlık Krizine Dikkat Çekildi
6
Pentagon, Yapay Zeka Tabanlı 'Deepfake' Teknolojileri Üzerinde Çalışıyor
7
İsrail Ordusu Gazze'de Camileri ve Okulu Hava Saldırılarıyla Vurdu

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL