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İtalya'nın AB ve ABD Arasında Köprü Olma Vurgusu

Dışişleri Bakanı Tajani, İtalya'nın ABD ile AB arasında önemli bir köprü olabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:33
İtalya'nın AB ve ABD Arasında Köprü Olma Vurgusu

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Önemli Açıklamalar

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında olumlu bir rol oynayabileceğini belirtti. Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında İtalyan basınıyla bir araya gelen Tajani, İtalya'nın bu iki taraf arasında bir köprü olabileceğini vurguladı.

İlişkilerin Önemi

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD-AB ilişkilerinin, özellikle gümrük vergileri gibi konularla zor bir dönemden geçebileceğini hatırlatan Tajani, "AB'nin, ABD'yi kimin başkan olduğundan bağımsız olarak ana müttefiki olarak görmesi hayati önem taşıyor. Yapıcı bir diyalog başlatmalıyız. İtalya, tıpkı eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin eski ABD Başkanı George W. Bush ile yaptığı gibi Brüksel ve Washington arasında köprü olabilir," dedi.

Stratejik İttifak ve Eylem Çağrısı

Tajani, Trump yönetimine karşı AB’nin bölünmüş hareket etme riskini değerlendirirken, "Biraz da bizim suçumuz. Stratejik bir ittifakın güçlü bir dayanağı olmayı başarabilmeliyiz. Amerikan baskısı karşısında biraz gururla tepki vermeliyiz. Daha az bürokrasi ve daha fazla eylem gerekiyor," şeklinde konuştu.

AB Sınır Yardım Misyonu

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na AB Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) konuşlandırılmasının "ileriye doğru bir adım" olduğunu ifade eden Tajani, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre EUBAM kapsamında halihazırda görevli 2 İtalyan'a ek olarak 7 jandarmanın da görevlendirileceğini bildirdi.

Suriye ile Diyalog Hedefi

Ayrıca, toplantıya girmeden önce yaptığı açıklamada, İtalya'nın hedeflerinin Suriye ile diyalog başlatmak olduğunu belirten Tajani, bu konudaki ilk işaretlerin olumlu olduğunu ifade etti.

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