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İtalya'nın Arnavutluk’taki Göçmen Merkezlerine Yeni Nakil Bekleniyor

İtalya, Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine yeni bir grup düzensiz göçmen nakletmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 01:21
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 01:21
İtalya'nın Arnavutluk’taki Göçmen Merkezlerine Yeni Nakil Bekleniyor

İtalya'nın Arnavutluk'taki Yeni Göçmen Nakil Süreci

İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezlerine önümüzdeki hafta yeni bir düzensiz göçmen grubunun nakli gerçekleşmesi bekleniyor. Arnavutluk'taki merkezlerde henüz bir göçmen bulunmamakta, ancak bu durum masrafların halk arasında tartışılmasına neden oldu.

Gelecek Sefere Hazırlık

Libra gemisi, İtalya'nın Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri taşıma görevini üstlenmiş durumda. 4 veya 5 Kasım tarihlerinde Orta Akdeniz'e açılması beklenen geminin, Arnavutluk'taki merkezlere ikinci grup düzensiz göçmen nakli yapacağı bildirilmektedir.

İlk Göçmen Grubu ve Geri Gönderme Süreci

Libra gemisi daha önce 16 Ekim'de Lampedusa Adası'ndan Arnavutluk'un Şingin Limanı'na ilk grup göçmenleri nakletmişti. Ancak, bu göçmenlerden bazıları, sağlık ve yaş kriterleri nedeniyle İtalya'ya geri gönderildi.

Arnavutluk'taki merkezlerin masraflarıyla ilgili tartışmalar sürerken, 295 İtalyan polisin konaklamasının yıllık 9 milyon avroya mal olacağı ifade edildi. Muhalefet liderleri, bu masrafların vergi mükelleflerinin kaynaklarının israfı olduğunu savunuyor.

Yeni Anlaşma ve Eleştiriler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından Roma'da imzalanan yeni anlaşma, düzensiz göçmenlerin Arnavutluk’a nakledilmesini öngörüyor. Ancak bu anlaşma, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Anlaşma, yılda 36 bin göçmenin Arnavutluk’taki merkezlere nakledilmesini hedefliyor.

Bunun yanı sıra, muhalefet partileri tarafından "yeni Guantanamo" olarak nitelendirilen bu merkezler için büyük maddi kaynakların harcandığı iddia ediliyor. Meloni hükümeti ise protokolü göçmen akışını azaltacak bir önlem olarak sunmaktadır.

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