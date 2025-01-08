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İtalya'nın Belcastro Köyü'nde Hasta Olmak Yasaklandı

Belcastro köyünde ağır hasta olmamak için ilginç bir kararname çıkarıldı. Yetkililer, sağlık sistemindeki yetersizliklere dikkat çekmek istiyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:03
İtalya'nın Belcastro Köyü'nde Hasta Olmak Yasaklandı

İtalya'nın Belcastro Köyü'nde İlginç Bir Kararname

İtalya'nın Belcastro köyü, acil tıbbi yardım gerektiren hastalıkları önlemek amacıyla ilginç bir kararname çıkardı. BBC tarafından bildirilen habere göre, 1200 nüfuslu köy sakinleri için ağır hasta olmalarının yasaklandığı duyuruldu.

Hastalıklardan Kaçınma Talimatı

En yakın hastaneye 45 kilometre mesafede bulunan Belcastro'da, köy yönetimi tarafından gerçekleştirilen bu kararnamede halkın hastalıklardan kaçınmaları istendi. Kararnamede, köylülerin zararlı olabilecek davranışlardan kaçınması, ev kazalarına sebep olmayacak şekilde evde kalması ve evden dışarıya çıkmamaları teşvik edildi. Spor ve seyahat gibi faaliyetlerden uzak durmaları da gerektiği vurgulandı.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Köyün Belediye Başkanı Antonio Torchia, bu kararnameyi yerel kanala yaptığı açıklamada, sağlık sistemindeki yetersizliklere dikkat çekmek için çıkardıklarını ifade etti. Torchia, bu durumu mizahi bir provokasyon olarak tanımlayarak, acil sağlık hizmetlerine ulaşamayacak durumda olan köylülerin dikkatini çekmek istediğini belirtti.

Nüfusun Yaş Ortalaması ve Sağlık Hizmetleri

Başkan Torchia, köy nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğuna dikkat çekerken, nöbetçi doktor muayenehanesinin düzensizliğinin de altını çizdi. Ayrıca, hastaneye giden yolların herhangi bir hastalıktan daha fazla risk taşıdığına vurgu yaparak, bu durumun acil sağlık hizmetlerine olan erişimi ne denli kısıtladığını dile getirdi.

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