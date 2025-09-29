İtalya, Orta Asya'nın İlk Kültür Merkezini Astana'da Açıyor

İtalya Orta Asya'daki İlk Kültür Merkezini Astana'da Açıyor

Mattarella'nın resmi ziyareti sırasında açıklama

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkesinin Orta Asya'daki ilk kültür merkezinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da açılacağını bildirdi.

Mattarella, resmi ziyaret kapsamında Astana'ya geldi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandı. Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Tokayev, Mattarella'nın ziyaretinin ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandıracağı değerlendirmesinde bulundu: "Güçlü ekonomik bağlarımız var. Çeşitli alanlardaki işbirliğimizde mükemmel sonuçlar elde ediyoruz. Başkan olarak, ilişkilerimizi güçlendirmek için katkımı sunmaya hazırım."

Taraflar, bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuları ele aldı. Daha sonra heyetlerle yapılan genişletilmiş toplantıda iki lider ilişkilerin geleceğine dair görüş alışverişinde bulundu.

Tokayev, İtalya'nın Kazakistan'ın en büyük üç ticaret ortağından biri olmaya devam ettiğini vurgulayarak, ekonomik işbirliklerinin daha da büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Son 20 yılda İtalya'nın Kazakistan'a yatırım miktarı 7,6 milyar dolar olarak aktarıldı.

Tokayev, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını şöyle sıraladı: kritik ham maddeler, petrokimya, makine mühendisliği, ulaştırma ve lojistik, hafif sanayi, gıda işleme, yapay zeka, finans, turizm ve eğitim.

Mattarella da iki ülke arasındaki ortaklığın daha da derinleştirilmesinin önemini vurguladı. İtalya'nın Orta Asya'nın ilk kültür merkezini Astana'da açacağı bilgisini paylaşan Mattarella, ayrıca Astana'daki bir caddeye Marco Polo ismini verme girişiminin iki ülke bağlarını güçlendirme kararlılığını yansıttığını söyledi.

Görüşmelerin ardından her iki lider de Kazak-İtalyan ilişkileri tarihinde yeni bir sayfa açılacağı konusunda güvenlerini dile getirdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella (solda), resmi ziyaret kapsamında Kazakistan’ın başkenti Astana’ya geldi. Mattarella, Astana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (sağda) ile görüştü.