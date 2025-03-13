İtalya-Rusya Diplomatik Gerilim Tırmanıyor

İtalya ile Rusya arasında diplomatik gerilim devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya yönelik sözleri, durumu daha da kızıştırdı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rus yetkililerin Cumhurbaşkanı Mattarella'ya yönelik sözlerini kınayarak, Rusya'nın Roma Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması talimatını verdi.

Roma ve Moskova arasında başlayan bu diplomatik kriz, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın geçen ay yaptığı bir konuşmada Rusya'yı Nazi Almanyası'na benzetmesiyle fitilini ateşlemişti. Zaharova'nın buna verdiği sert yanıt, gerginlikleri daha da artırdı. Sözcü Zaharova, Mattarella'nın "Rusya'nın nükleer silah kullanmakla tehdit ettiği" yönündeki açıklamalarına karşı "Bu yalan. Bu gerçek değil. Bunun hesabının verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tajani, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya yönelik bir kez daha yapılan sözlü saldırıyı sert bir şekilde kınıyorum. Kendisi barış insanı, ülkenin ve Avrupa Birliğinin sembolüdür. Bu nedenle, Rusya Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdim. Cumhurbaşkanına en içten dayanışmamı sunuyorum," diyerek, İtalya'nın barış anlayışını vurguladı.

Ayrıca İtalya’da koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından olan aşırı sağcı Lig Partisi de bu krize ilişkin bir açıklama yaptı. Parti, "Lig her zaman ulusal egemenliğin korunmasından yanadır. Cumhurbaşkanıyla dayanışma içinde olmak, tonu düşürmek gerekir. Herkes nihayet barışa ulaşmak için çalışsın" değerlendirmesinde bulundu.

Senato Başkanı Ignazio La Russa ise, Rus yetkilinin Cumhurbaşkanı Mattarella'ya yönelik sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Geçen ay başlayan bu krizin temelleri, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın 5 Şubat tarihinde Marsilya Üniversitesi'nde aldığı fahri doktora beratı sırasında yaptığı konuşmaya dayanıyor. Zaharova, 14 Şubat tarihinde Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Mattarella'nın açıklamalarını eleştirerek, bunları "kutsal değerlere karşı saldırgan tutum" olarak nitelendirmişti. Ayrıca Zaharova, İtalya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Rusya'ya saldırdığını iddia etmişti. Bu açıklamalar, İtalya'daki iktidar ve muhalefet partilerinden büyük tepki toplamıştı.