İtalya Savunma Bakanı: 'Ukrayna NATO Üyeliğinin Zorluğunu Anladı'

Ukrayna’nın NATO Üyeliği Uzun Sürecek

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna’nın bugün NATO'ya üyelik sürecinin uzun bir zaman alacağını kavradığını açıkladı. Crosetto, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Amerika’nın Tutumu ve Diğer Ülkelerin Görüşleri

ANSA haber ajansına göre, Crosetto, “Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda ABD kendi tutumunu ortaya koydu. Ancak birçok ülke bu tutuma katılmadığını ifade etti” dedi.

Barış ve Güvence Öncelikli

Crosetto, tarihin bazı ülkeler için üyelik sürecinin uzun yıllar aldığını hatırlatarak, “Ukrayna bugün bu sürecin uzun olacağını anladı. Adımlar sırayla atılmalı; öncelikle barışı sağlamalı ve Ukrayna'ya yeniden hayata dönebilmesi için güvence vermeliyiz. Daha sonra diğer konuları konuşuruz” açıklamasında bulundu.

Barış Gücü Misyonu Tartışmaları

Bakan Crosetto, Ukrayna'da bir barış gücü misyonunun henüz görüşülmediğini ifade ederek, “Eğer bu tartışma başladığında, sadece Avrupa ülkeleri olarak böyle bir misyona gitmek intihar olur. Bu, Birleşmiş Milletler’in himayesinde veya en azından dış ülkelerin de dâhil olduğu bir girişim olmalı” dedi.

Uluslararası Barış Misyonları

Crosetto, İtalya olarak Avrupa’nın ötesine geçecek bir misyon için hazır olduklarını belirtti. “Lübnan'da yaptığımız gibi, Gazze’de yapmaya hazır olduğumuz gibi, uluslararası barış misyonlarımızda kullandığımız yöntemleri burada da uygulamalıyız” dedi.

Savunma Harcamalarının Artırılması

Brüksel toplantısında savunma harcamalarının artırılması konusuna da değinen Crosetto, “Çok sayıda ülke için GSYİH'nin yüzde 5'ini savunmaya ayırmak imkansız bir hedef diyoruz. Ancak ulaşmamız gereken asıl hedef, NATO’ya taahhüt ettiğimiz savunma kapasitesidir” diye konuştu.