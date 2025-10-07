İtalya Savunma Bakanlığı Heyeti Baykar'ı Ziyaret Etti

İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul tesislerinde uçuş ve atış gösterimleri izledi; şirketin gelecek vizyonu hakkında kapsamlı brifing verildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:36
İtalya Savunma Bakanlığı Heyeti Baykar'ın Tesislerini İnceledi

İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul'daki tesislerini ziyaret ederek geliştirilen teknolojileri yerinde inceledi. Ziyarete, İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago başkanlık etti.

Heyet arasında İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello, İtalya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto ile savunma sanayisi devlerinden Leonardo'nun Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Eş Başkanı Simone Ungaro ve İş Geliştirmeden Sorumlu Eş Başkanı Carlo Gualdaroni yer aldı. Heyette ayrıca İtalyan ordusunun hava, kara ve deniz komutanlıklarından farklı birimlerden komutanlar da bulundu.

Uçuş ve atış gösterimi

Heyetin ilk durağı, Baykar'ın Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi oldu. Burada misafir heyete özel bir uçuş gösterimi düzenlendi. Gösterimde Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca Bayraktar TB3 SİHA tarafından, Roketsan tarafından üretilen MAM-L mühimmatları ile başarılı bir atış gösterimi icra edildi.

Brifing ve projeler

Çorlu temaslarının ardından heyet, Baykar'ın İstanbul'daki ana yerleşkesi Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti. Burada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Baykar proje yöneticileri tarafından heyete, devam eden projeler ve gelecekteki teknolojik vizyon hakkında kapsamlı brifing verildi.

Ziyarete ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci eşlik etti. Yapılan sunumlar ve görüşmelerin ardından heyetin İstanbul programı sona erdi.

İtalya Savunma Bakanlığı heyeti, Baykar'ın Tekirdağ ve İstanbul'daki tesislerini ziyaret ederek geliştirilen teknolojileri yerinde inceledi. İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago'nun (ortada) başkanlık ettiği heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (sağ 3), Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar (sol 2) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sol 5) eşlik etti.

