İtalya, Silahlarının Ukrayna Dışında Kullanımına İzin Vermeyeceğini Tekrar Açıkladı

İtalya, Kiev'e gönderdiği silahların sadece Ukrayna topraklarında kullanılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:20
İtalya, Silahlarının Ukrayna Dışında Kullanımına İzin Vermeyeceğini Tekrar Açıkladı

İtalya'dan Ukrayna'ya Açıklama

İtalya'nın Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kiev'e gönderdiği İtalyan silahlarının yalnızca Ukrayna topraklarında kullanılması gerektiğini vurguladı.

Roma'da Açıklamalar

Roma'da, Villa Madama'da düzenlenen "Dünyada İtalyan Sporu Günü" etkinliğinin ardından basın mensuplarına konuşan Tajani, "Bizim silahlarımızın Ukrayna dışında kullanımına izin vermiyoruz. Rusya ile savaş halinde değiliz fakat Ukrayna'nın bağımsızlık hakkını destekliyoruz. Bu nedenle, amacımız Kiev'in yanında olmaktır." dedi.

RAI Muhabirlerinin Durumu

Tajani, ayrıca Rusya İçişleri Bakanlığı'nın, Ukrayna ordusuyla Rus topraklarında buluşan RAI muhabirlerini arananlar listesine almasına şaşırdıklarını belirtti ve bu durum nedeniyle, Türkiye'nin Roma Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması talimatını verdiklerini ifade etti.

Zelenskiy ile Görüşmeler

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey İtalya'daki Cernobbio kasabasında düzenlenen foruma katılmasının ardından, Başbakan Giorgia Meloni ile görüşerek uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin istemişti. Ancak, İtalya Başbakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor. Zelenskiy, daha sonrasında yaptığı açıklamada, Roma ile silah kullanımı hakkında herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.

İtalya'nın Silah Politikası

Geçtiğimiz mayıs ayında, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda da benzer bir açıklama yapan Tajani, İtalya'nın silahlarının yalnızca Ukrayna sınırları içerisinde kullanılabileceğini yinelemişti. Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı, Ekim 2022'den bu yana Ukrayna'yı destekleme çizgisini sürdürmekte. Hükümet, aynı zamanda Savunma Bakanı Guido Crosetto aracılığıyla da, Ukrayna'nın Rus topraklarında gerçekleştirilen saldırılarının barışı bozacağının altını çizmektedir.

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