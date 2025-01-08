İtalyan Gazeteci Cecilia Sala, İran'da Serbest Bırakıldı

İtalyan Gazeteci Cecilia Sala'nın Serbest Bırakılması

İtalya Başbakanlık Ofisi, İran'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın serbest bırakıldığını duyurdu. Sala, ülkesine dönmek üzere yola çıktı.

Diplomatik Çabaların Sonucu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ofisinden yapılan açıklamada, Cecilia Sala'nın 19 Aralık 2024 tarihinde İran'da gözaltına alındığı ve serbest bırakılmasının "yoğun diplomasi ve istihbarat çalışmaları" sonrası gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Sala'nın Tahran'dan kalkan uçakla İtalya'ya döneceği ifade edildi. Gazetecinin ailesinin de konu hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

Gözaltı Süreci ve Ardındaki Gelişmeler

Cecilia Sala, gazetecilik faaliyetleri yürütürken İran'da 19 Aralık 2024 tarihinde gözaltına alınmıştı. Gözaltı öncesinde, 18 Aralık 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tutuklanan İranlı bir komedyenle gerçekleştirdiği röportajı anlatmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Sala'nın gözaltı gerekçesinin ne olduğuna dair bir açıklamada bulunmazken, İran'ın resmi haber ajansı IRNA, gazetecinin "ülke yasalarını ihlal ettiği" iddiasında bulundu.