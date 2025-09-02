DOLAR
İtalyan Liman İşçileri: İsrail Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Edince Limanları Kapatacağız

İtalyan liman işçileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahale etmesi halinde Cenova ve Venedik dahil bazı limanları kapatma tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:45
İtalya'da liman işçilerinin mensubu olduğu sivil gruplar, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere müdahale ederek el koyması halinde bazı limanları kapatacaklarını duyurdu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Küresel Sumud Filosu'nu destekleyen Cenova'daki liman işçileri yaptıkları açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Filodaki teknelere el konulacağını, gemideki insanların gözaltına alınacağını ve terör şüphelileri gibi muamele göreceğini" söylemesinin ardından, filonun durdurulması halinde bu limanlardan tek bir çivinin dahi çıkmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Benzer bir açıklama da Venedik Limanı'nda çalışan işçilerden geldi. Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nun durdurulması halinde Venedik Limanı'nı kapatmak için harekete geçileceği belirtildi.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Sumud—Arapça 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına gelen—1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

