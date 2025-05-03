İtalyan Terzi Raniero Mancinelli: Dördüncü Papa İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yeni Papa İçin Özel Hazırlıklar

Katolik Kilisesi, yeni liderini seçmeye hazırlanırken, İtalyan terzi Raniero Mancinelli dördüncü kez bir papayı giydirmeye hazırlanıyor.

Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefatının ardından, Katolik Kilisesi 9 günlük yas döneminin sonunda 7 Mayıs'ta başlayacak Papalık Seçimleri (Konklav) için hazırlıklarını sürdürüyor. Konklav için geri sayım başlarken, terzi Mancinelli'nin Roma'nın Borgo Pio Caddesi'ndeki dükkanında hummalı bir çalışma göze çarpıyor.

Son Üç Papa İçin İhtiyaç Duyulan Kıyafetler

Mancinelli, yeni papanın giyeceği beyaz renkli kıyafetleri büyük, orta ve küçük boy kalıplarında hazırladıklarını belirtti. "Ana parça cübbedir, sonra kuşak var" diyen Mancinelli, geçmişte giydirdiği papalar arasında en çok zorlandığı ismin Papa 2. Ioannes Paulus olduğunu dile getirdi. Mancinelli, bu zorluğun nedenini ise "Çünkü o biraz... Nasıl diyelim, hafifçe topluydu" ifadeleriyle açıkladı.

İpeğin Zorluğu ve Dikkat Gerektiren Kumaşlar

Papaların kıyafetlerinde genellikle %100 ipek kumaş kullanıldığını vurgulayan terzi, ipeğin işleme tekniğinin ve giysinin diğer parçalarının uyumunun büyük önem taşıdığını belirtti. "Kuşağın armasız olduğunu çünkü Papa Franciscus'un kuşağında arma istemediğini" sözlerine ekleyen Mancinelli, önceki papalarda arma kullanıldığını da hatırlattı.

Papalık Cübbelerinin Hazırlanma Süreci

Mancinelli, papalık cübbelerinin mevsimsel olarak yünden yapıldığını ve papaların kışın giyecekleri paltolarının da özel olarak diktiklerini söyledi. Tüm bunların yanı sıra, "Beyaz renk çok hassastır, çabuk kirlenir. O yüzden fazla sayıda üretmek gerekir" diyerek, beyaz giysilerin bakımının zorluğuna dikkat çekti.

Özel Hazırlık Süresi

Papa için iyi bir cübbe dikmenin yaklaşık dört gün sürdüğünü ifade eden Mancinelli, "İlk cübbeleri genel kalıplarda hazırlıyoruz, sonrasında ise kişiye özel cübbe dikiyoruz" diyerek sürecin esnekliği üzerine bilgi verdi.

Yeni papa için hazırlıklar devam ederken, Katolik dünyası sonuçları dört gözle bekliyor.

Katolik Kilisesi yeni liderini seçmeye hazırlanırken İtalyan terzi Raniero Mancinelli de hummalı şekilde dördüncü kez bir papayı giydirmeye hazırlanıyor. Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefatının ardından Katolik Kilisesi, 9 günlük yas döneminin sonunda 7 Mayıs'ta başlayacak Papalık Seçimleri (Konklav) için hazırlıklarını sürdürüyor. Konklav'ın sonucuyla yakından ilgilenen Vatikan'a komşu Roma'nın Borgo Pio Caddesi'ndeki terzi dükkanı da son günlerde çalışmalarını hızlandırdı.

Katolik Kilisesi yeni liderini seçmeye hazırlanırken İtalyan terzi Raniero Mancinelli de hummalı şekilde dördüncü kez bir papayı giydirmeye hazırlanıyor. Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefatının ardından Katolik Kilisesi, 9 günlük yas döneminin sonunda 7 Mayıs'ta başlayacak Papalık Seçimleri (Konklav) için hazırlıklarını sürdürüyor. Konklav'ın sonucuyla yakından ilgilenen Vatikan'a komşu Roma'nın Borgo Pio Caddesi'ndeki terzi dükkanı da son günlerde çalışmalarını hızlandırdı.