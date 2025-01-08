İTB Başkanı Kestelli ve Başsavcı Yeldan 'Yılın Kareleri'ni Oyladı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bu yıl düzenlenen 'Yılın Kareleri' yarışmasında oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Oylama sürecinde, katılımcıların en iyi fotoğraflarını değerlendirmesi amaçlanırken, hem sanatçıları destekleme hem de görselliğin paylaşımına katkıda bulunma hedefleniyor. İTB ve Anadolu Ajansı iş birliğiyle yapılan bu etkinlik, İzmir'in kültürel ve sanatsal yaşamına önemli katkılar sağlıyor.

Başkan Kestelli, bu yılki etkinliğin büyük bir katılımla gerçekleştiğini ve fotoğrafların kalitesinin dikkat çekici olduğunu dile getirdi. Başsavcı Yeldan ise, sanatı ve kültürü desteklemenin önemine vurgu yaparak, yarışmanın geleneksel hale gelmesini istedi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.