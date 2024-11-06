ITC Başkanı Turan'dan PKK'nın Serbest Bırakılmasına Sert Tepki

ITC Başkanı Turan'dan Sert Açıklama

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, terör örgütü PKK üyelerinin serbest bırakılması ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında, bazı kentlerdeki çarşıların ateşe verilmesinin sorumlusunun PKK mensupları olduğunu hatırlattı.

Güvenlik Durumu Endişesi

Turan, yakalanan teröristlerin serbest bırakılmasının Kerkük'teki güvenlik durumunu olumsuz etkileyebileceğini vurgulayarak, "Serbest bırakılanlar, Kırdarlar Hanı ve Kayseri ile İsmail Derviş isimli iş hanını yakmakla suçlanıyorlar. Bu durum, halkı şoke etti" ifadelerini kullandı.

Adalet Çağrısı

Turan, yüksek yargının kararını temyiz etmesini talep ederek, "Irak yargısı tarafsız olmalı ve suçlular yeniden yargılanmalıdır" dedi. Ayrıca, Başbakan’a Kerkük’te güvenliği sağlama çağrısında bulundu.

Yangınların Ardından Gelen Gelişmeler

Yaşanan olaylar nedeniyle, "Türkmenler, bu terör örgütünün saldırılarına karşı daha korumasız hale gelecektir" diyen Turan, kahraman halkın güvenliğini temin etmenin önemli olduğunu belirtti. 20 Mayıs ve 5 Mayıs tarihlerinde Kerkük ve Erbil’deki çarşıların aynı örgüt tarafından ateşe verilmesi ile büyük hasar oluştuğu ve iç güvenliğin tehdit altında olduğu bildirildi.

ITC’nin Kerkük’te valilik seçimi için yaptığı başvuruya ilişkin ise, 26 Kasım tarihinde İdari Mahkeme'nin kararının beklendiği ifade edildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, terör örgütü üyelerinin, Kerkük, Erbil ve Duhok kentindeki çarşıları yakmalarına rağmen serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, terör örgütü üyelerinin, Kerkük, Erbil ve Duhok kentindeki çarşıları yakmalarına rağmen serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu.