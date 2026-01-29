İtfaiye Hacılar Grup Amirliği açılışa gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan, orman ile arazi ve iş yeri yangınlarına etkin müdahale edecek İtfaiye Hacılar Grup Amirliği binası, açılış için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki belediyenin, kentin sigortası konumundaki itfaiye teşkilatını gelişmiş donanımlar ve nitelikli personelle güçlendirme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje; binanın tamamlanmasıyla birlikte çevre düzenlemesi çalışmalarına geçildi.

Tesiste 425 metrekare alanda 3 araçlık garaj, santral merkezi, yatakhanesi ve çeşitli destek hacimler bulunuyor. Hizmete hazır hale gelen bina, bölgedeki müdahale kapasitesini artıracak nitelikte tasarlandı.

15 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla tamamlanan grup amirliği, özellikle Hacılar bölgesinde orman ve iş yeri yoğunluğu olan alanlarda, yangın ve muhtemel afet durumlarında etkin ve kritik bir rol üstlenecek.

Hizmet vereceği alanlar

İtfaiye Hacılar Grup Amirliği, 10’dan fazla mahalle ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) başta olmak üzere şu yerleşimlere hizmet verecek: Aydınlık Evler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Altınoluk Mahallesi, Eğri Bucak Mahallesi, Becen Mahallesi, Eskişehir Bağları (Karacaoğlu, Battal Gazi, Selçuklu, Osmanlı, Danişment Gazi Mahalleleri), Hacılar İlçesi (Beğendik, Sakar Çiftliği, Yediağaç, Erciyes, Akyazı, Akdam, Aşağı ve Yukarı Mahalleleri) ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB).

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan tesis, özellikle yaz aylarında sıkça görülen arazi yangınlarına ve OSB’ye yakınlığı nedeniyle iş yeri yangınlarına hızlı ve etkin müdahale sağlayacak.

