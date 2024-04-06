İtirazlara rağmen Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

Hatay’da Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Başkanı adayı Mehmet Öntürk, Antakya EXPO yerleşkesinde düzenlenen bir törenle mazbatasını aldı. Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından mazbata aldığı görüntüleri paylaştı. CHP, daha önce Hatay Belediye Başkanlığı seçim sonuçları ile ilgili olarak İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu.



CHP, itiraz sürecinin devam etmesine rağmen adayın mazbata alacak olması konusunda Yüksek Seçim Kurulu’na da başvuruda bulunmuş, konu ile ilgili sorulara ise YSK Başkanı Ahmet Yener “toplantıdan sonra günü sonu bilgi verilecek” açıklaması yapmıştı.