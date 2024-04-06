Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

İtirazlara rağmen Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

CHP’nin İl Seçim Kurulu’na yapmış olduğu itiraz ve YSK’ya yapmış olduğu başvuru sürecinin devam etmesine rağmen Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, bugün mazbatasını aldı.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 14:39
İtirazlara rağmen Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

Hatay’da Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Başkanı adayı Mehmet Öntürk, Antakya EXPO yerleşkesinde düzenlenen bir törenle mazbatasını aldı. Mehmet Öntürk, sosyal medya hesabından mazbata aldığı görüntüleri paylaştı. CHP, daha önce Hatay Belediye Başkanlığı seçim sonuçları ile ilgili olarak İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu.

CHP, itiraz sürecinin devam etmesine rağmen adayın mazbata alacak olması konusunda Yüksek Seçim Kurulu’na da başvuruda bulunmuş, konu ile ilgili sorulara ise YSK Başkanı Ahmet Yener “toplantıdan sonra günü sonu bilgi verilecek” açıklaması yapmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Aşkta işi yaver giden 2 burç! Onlar sevdikleri gibi seviliyorlar

Aşkta işi yaver giden 2 burç! Onlar sevdikleri gibi seviliyorlar

Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Başvurana 10.000 TL-15.000 TL-20.000 TL destek: Bu sefer herkese ödenecek

Başvurana 10.000 TL-15.000 TL-20.000 TL destek: Bu sefer herkese ödenecek

Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi

Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
6
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
7
CHP'nin sevinci kursağında kaldı: Seçim iptal edildi!

Ne kredi ne nakit avans! Nakit derdini ortadan kaldıracak 'Artı Para' fırsatı Akbank'tan

Bankadan para çekip yatıranlar dikkat! 4 Nisan'dan itibaren limit değişti

Başvurana 10.000 TL-15.000 TL-20.000 TL destek: Bu sefer herkese ödenecek

Saniyeler içinde 36 beden görünmek mümkün! Bu tüyoları bilenin diyete ihtiyacı yok

Asgari ücretle çalışana haber var! TCMB'den hükümete çağrı Asgari ücrete zam planları...

Aşkta işi yaver giden 2 burç! Onlar sevdikleri gibi seviliyorlar

Bakanlık açıkladı! Gece gece Ziraat Bankası hesaplarına aktarıldı

Acil koduyla açıklandı! 100.000 TL'de geri ödeme tutarları gece yarısı değişti

Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Milyonlarca ev sahibine bizzat bakan duyurdu! Sadece 3 gün süreniz kaldı

Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi