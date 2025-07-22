İTO'da 'Kıbrıs Sevdası' Kitabının Güncellenmiş İkinci Baskısı Tanıtıldı

İTO'da 'Kıbrıs Sevdası' Kitabının İkinci Baskısı Tanıtıldı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında yer alan 'Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar' adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda yapıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO Meclis Başkanı Erhan Erken ve birçok katılımcının bulunduğu tanıtımda, kitabın gazeteci yazar Nazlı Berivan Ak'ın Tatar ile gerçekleştirdiği röportajlara dayandığı ifade edildi.
Kitapta Yeni Bölümler ve Fotoğraflar
Belgesel nitelikteki eserde, Kıbrıs Türk halkının tarihi mücadelesi ve önemli dönüm noktaları ele alınıyor. Kitabın son baskısı, genişletilmiş yeni bölümler ve zenginleştirilmiş fotoğraflar ile dikkat çekiyor.
Tatar: "Kıbrıs, Ana Vatanından Vazgeçmedi"
Tanıtımda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, erken yaşlardan itibaren verdiği mücadeleyi ele alan bu eserin ortaya çıkmasına katkı sunan herkese teşekkür etti. Tatar, "Gazze'de şu anda gördüklerimiz, oradaki mezalim ve insanlara yapılan saldırılar, biz 60 yıl önce yaşananları hatırlatıyor" Tatar, İngiltere'nin Kıbrıs'taki durumu gözlemlediğini ve Türkiye'nin yardımlarıyla Kıbrıs Türklerinin dayanışmasının her zaman önemli olduğunu vurguladı. Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlendiğine dikkat çekti. "15 yıl önce Türkiye ile ticaret hacmimiz 600 milyon dolardı, bugün bu rakam 3 milyar dolara yaklaştı" KKTC'deki yeni yatırımların önemine değinen Tatar, genç neslin geri dönmesi için umutlu olduğunun altını çizdi. "Türkiye, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacak" Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı ile kurulan ilişkilerin önemine de vurgu yaparak, "Biz, bağımsız bir Türk devleti olarak bütün Türk devletlerinin en güneydeki temsilcisiyiz" İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı.
Türkiye ile KKTC Arasındaki Güçlü Bağlar
Büyük Türk Dünyasının Parçası Olmaktan Gurur Duyuyoruz
Tatar, İngiltere'nin Kıbrıs'taki durumu gözlemlediğini ve Türkiye'nin yardımlarıyla Kıbrıs Türklerinin dayanışmasının her zaman önemli olduğunu vurguladı.
Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlendiğine dikkat çekti. "15 yıl önce Türkiye ile ticaret hacmimiz 600 milyon dolardı, bugün bu rakam 3 milyar dolara yaklaştı" KKTC'deki yeni yatırımların önemine değinen Tatar, genç neslin geri dönmesi için umutlu olduğunun altını çizdi. "Türkiye, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacak" Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı ile kurulan ilişkilerin önemine de vurgu yaparak, "Biz, bağımsız bir Türk devleti olarak bütün Türk devletlerinin en güneydeki temsilcisiyiz" İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı.
KKTC'deki yeni yatırımların önemine değinen Tatar, genç neslin geri dönmesi için umutlu olduğunun altını çizdi. "Türkiye, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacak" Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı ile kurulan ilişkilerin önemine de vurgu yaparak, "Biz, bağımsız bir Türk devleti olarak bütün Türk devletlerinin en güneydeki temsilcisiyiz" İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı.
Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı ile kurulan ilişkilerin önemine de vurgu yaparak, "Biz, bağımsız bir Türk devleti olarak bütün Türk devletlerinin en güneydeki temsilcisiyiz" İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı.