İTO'da 'Kıbrıs Sevdası' Kitabının Güncellenmiş İkinci Baskısı Tanıtıldı

İTO'da 'Kıbrıs Sevdası' Kitabının İkinci Baskısı Tanıtıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında yer alan 'Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar' adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda yapıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO Meclis Başkanı Erhan Erken ve birçok katılımcının bulunduğu tanıtımda, kitabın gazeteci yazar Nazlı Berivan Ak'ın Tatar ile gerçekleştirdiği röportajlara dayandığı ifade edildi.

Kitapta Yeni Bölümler ve Fotoğraflar

Belgesel nitelikteki eserde, Kıbrıs Türk halkının tarihi mücadelesi ve önemli dönüm noktaları ele alınıyor. Kitabın son baskısı, genişletilmiş yeni bölümler ve zenginleştirilmiş fotoğraflar ile dikkat çekiyor.

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