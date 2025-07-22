DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,42 -0,3%
ALTIN
4.452,36 -0,94%
BITCOIN
4.812.086,95 -1,72%

İTO'da 'Kıbrıs Sevdası' Kitabının Güncellenmiş İkinci Baskısı Tanıtıldı

İTO'da, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı 'Kıbrıs Sevdası' kitabının güncellenmiş ikinci baskısı tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 17:23
İTO'da 'Kıbrıs Sevdası' Kitabının Güncellenmiş İkinci Baskısı Tanıtıldı

İTO'da 'Kıbrıs Sevdası' Kitabının İkinci Baskısı Tanıtıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında yer alan 'Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar' adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda yapıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO Meclis Başkanı Erhan Erken ve birçok katılımcının bulunduğu tanıtımda, kitabın gazeteci yazar Nazlı Berivan Ak'ın Tatar ile gerçekleştirdiği röportajlara dayandığı ifade edildi.

Kitapta Yeni Bölümler ve Fotoğraflar

Belgesel nitelikteki eserde, Kıbrıs Türk halkının tarihi mücadelesi ve önemli dönüm noktaları ele alınıyor. Kitabın son baskısı, genişletilmiş yeni bölümler ve zenginleştirilmiş fotoğraflar ile dikkat çekiyor.

Tatar: "Kıbrıs, Ana Vatanından Vazgeçmedi"

Tanıtımda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, erken yaşlardan itibaren verdiği mücadeleyi ele alan bu eserin ortaya çıkmasına katkı sunan herkese teşekkür etti. Tatar, "Gazze'de şu anda gördüklerimiz, oradaki mezalim ve insanlara yapılan saldırılar, biz 60 yıl önce yaşananları hatırlatıyor"

Tatar, İngiltere'nin Kıbrıs'taki durumu gözlemlediğini ve Türkiye'nin yardımlarıyla Kıbrıs Türklerinin dayanışmasının her zaman önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile KKTC Arasındaki Güçlü Bağlar

Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlendiğine dikkat çekti. "15 yıl önce Türkiye ile ticaret hacmimiz 600 milyon dolardı, bugün bu rakam 3 milyar dolara yaklaştı"

KKTC'deki yeni yatırımların önemine değinen Tatar, genç neslin geri dönmesi için umutlu olduğunun altını çizdi. "Türkiye, KKTC'yi asla yalnız bırakmayacak"

Büyük Türk Dünyasının Parçası Olmaktan Gurur Duyuyoruz

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı ile kurulan ilişkilerin önemine de vurgu yaparak, "Biz, bağımsız bir Türk devleti olarak bütün Türk devletlerinin en güneydeki temsilcisiyiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in (sol 4) ev sahipliğinde İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen kitap tanıtımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), İTO Meclis Başkanı Erhan Erken (sağ 4) ve çok sayıda katılımcı katıldı.

İLGİLİ HABERLER

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir’de Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 7 Hastaya Organ Nakli
2
Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği İcra Direktörü Stiell ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
3
İzmir'de Su Kaynakları Krizi: Park Bahçe Abonelikleri İptal Ediliyor
4
ABD Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
5
Burdur'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Bilecik'te Yangında 95 Küçükbaş Hayvanını Kaybeden Girişimcinin Genetik Çalışmaları Yok Oldu
7
Diyanet Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, 2025 Yaz Kampları'nda Gençlerle Buluştu

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem