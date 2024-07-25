İTÜ 250. Yıl Külliyatı Tanıtıldı

İTÜ 250. Yıl Külliyatı Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), tarihini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladığı "İTÜ 250. Yıl Külliyatı"nı tanıttı. Tanıtım etkinliği, üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki Rektörlük binasında gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu'dan Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Bu önemli çalışmanın gelecek nesillere kalması bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Külliyatımızda 7 ana başlıkta 28 değerli eser yer aldı," ifadelerini kullandı. Koyuncu, İTÜ'nün geçmişten günümüze kadar olan yolculuğunu çeşitli belgelerle aktaracaklarını vurguladı.

Külliyatın Önemi ve İçeriği

Prof. Dr. Koyuncu, 250. Yıl Külliyatı'nın içeriği hakkında bilgi vererek, "İTÜ'nün tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e uzanan serüvenini tıpkıbasımlarla ve biyografilerle anlattık," dedi. Külliyat, 1773'ten 2023'e İTÜ'nün tarihi ve gelişim dönemi üzerine önemli eserler içeriyor.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan Değerlendirme

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da tanıtımda söz alarak, "Önemli olan kalıcı eserler bırakmak. Kitaplar, bu kalıcı eserlerin başında geliyor," ifadelerini kullandı. Afyoncu, İTÜ'nün yarattığı mirasın önemine dikkat çekerek, hocaların hatıralarının geleceğe taşınmasının gerekliliğini vurguladı.

Katılımcılar ve Gelecek Perspektifi

Tanıtım programına Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve birçok akademisyen katılarak bu özel çalışmanın önemine değindi. Koyuncu ve diğer katılımcılar, İTÜ'nün 250 yıllık geçmişinin sadece bugünü değil, geleceği de aydınlatacağını belirtti.

Bu etkinlik ile İTÜ, köklü geçmişini, bilimsel ve teknolojik mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

İTÜ'nün tarihini, kültürünü ve akademik birikimini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan "İTÜ 250. Yıl Külliyatı"nın tanıtım toplantısı, üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki Rektörlük binasında gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, toplantıda konuşma yaptı.

İTÜ'nün tarihini, kültürünü ve akademik birikimini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan "İTÜ 250. Yıl Külliyatı"nın tanıtım toplantısı, üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki Rektörlük binasında gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, toplantıda konuşma yaptı.

İTÜ'nün tarihini, kültürünü ve akademik birikimini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan "İTÜ 250. Yıl Külliyatı"nın tanıtım toplantısı, üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki Rektörlük binasında gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, toplantıda konuşma yaptı.

İTÜ'nün tarihini, kültürünü ve akademik birikimini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan "İTÜ 250. Yıl Külliyatı"nın tanıtım toplantısı, üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki Rektörlük binasında gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, toplantıda konuşma yaptı.

İTÜ'nün tarihini, kültürünü ve akademik birikimini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan "İTÜ 250. Yıl Külliyatı"nın tanıtım toplantısı, üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki Rektörlük binasında gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, toplantıda konuşma yaptı.

İTÜ'nün tarihini, kültürünü ve akademik birikimini gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan "İTÜ 250. Yıl Külliyatı"nın tanıtım toplantısı, üniversitenin Ayazağa yerleşkesindeki Rektörlük binasında gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, toplantıda konuşma yaptı.