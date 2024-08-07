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İTÜ'de Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Başvuruları Açıldı

İTÜ, ikinci dönem Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı için başvuruları toplamaya başladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:23
İTÜ'de Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Başvuruları Açıldı

İTÜ Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işbirliğiyle yürütülen Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı için ikinci dönem başvurularını kabul etmeye başladı. Adaylar, 22 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Programın Amacı ve İçeriği

Bu program, küresel iş dünyasında başarılı birer insan kaynakları yöneticisi olmayı hedefleyen katılımcıları yetiştirmeyi amaçlıyor. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkeler ile Balkanlar ve Afrika gibi birçok bölgeden adayların katılımına açık olan program, uluslararası bir perspektif sunmayı vurguluyor. İlk Dönem Başarıyla Tamamlandı

İlk başvuru döneminin 300'ün üzerinde adayla yoğun ilgi gördüğünü açıklayan İTÜ yetkilileri, 12 farklı bölümden katılımcı kabul edildiğini belirtti. Programın disiplinler arası yapısıyla mühendislik, sosyal ve fen bilimleri gibi çeşitli alanlardan gelen adaylar, zengin bir öğrenme ortamında bir araya gelerek, farklı bakış açıları edinme fırsatı buluyorlar.

Eğitim İmkanları ve Burs Desteği

Tezli ve tezsiz seçenekleri bulunan program, tezsiz bölümünün çevrim içi eğitim olanaklarıyla kamu ve özel sektörde çalışan profesyonellere esneklik sağlıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından sağlanan burs imkanları, uluslararası adaylar için ayrıca bir avantaj sunuyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Adayların ALES veya GRE belgesi, Türkçe Yeterlilik Belgesi, referans mektubu, niyet mektubu ve öz geçmiş yüklemeleri gerekiyor. Başvurular, 22 Ağustos'a kadar İTÜ lisansüstü başvuru sayfası üzerinden yapılabilecek. Adaylar süreci takip etmek için İTÜ ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin resmi sosyal medya hesapları ve web sitelerini ziyaret edebilirler.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yürütülen Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, kapılarını adaylar için tekrar açıyor. İTÜ bünyesinde yürütülen ve ilkine 300'ün üzerinde adayın başvuru yaptığı programın ikinci dönem başvuruları, 22 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

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