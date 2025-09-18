İTÜ Heyeti Çin'de: 2025 Mühendislik Eğitimi Konferansı ve Sağlık Teknolojileri İncelemesi

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal liderliğindeki heyet, 10 Eylül'de Şanghay'da düzenlenen 2025 Uluslararası Mühendislik Eğitimi Konferansı'na katıldı ve Çin'de sağlık teknolojilerini inceledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:27
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve beraberindeki heyet, 2025 Uluslararası Mühendislik Eğitimi Konferansı için gittiği Çin'de, yenilikçi sağlık teknolojilerine yönelik merkezleri, üretim altyapılarını ve tesisleri yerinde inceledi.

Konferans ve açılış konuşması

Üniversitenin açıklamasına göre, Ulusal Mükemmeliyet Yenilik Merkezi (NICE)'nin Birmingham Üniversitesi ve Jiangsu Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (JITRI) ile ortak düzenlediği ve NICE ev sahipliğinde gerçekleşen konferans, 10 Eylül'de Şanghay'da yapıldı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ Rektörü ve Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO) Başkanı olarak konferansın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Çin’de saha ziyaretleri

Prof. Dr. Mandal, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu öncülüğündeki heyetle birlikte Çin'de kapsamlı ziyaretler yaptı. Heyet; biyoteknoloji merkezleri, ileri teknoloji görüntüleme cihazlarının üretim altyapıları ve aşı tesislerini inceledi. Ayrıca Pekin'deki Beijing E-Town Biopharmaceutical Park (BioPark)'taki çalışmaları yerinde gözlemledi.

Mandal'ın değerlendirmeleri

Prof. Dr. Mandal, konferansın AR-GE ve yetenek geliştirme süreçlerini bütünleştiren ekosistemler inşa ederken eğitimin bu dönüşümlere nasıl uyum sağlayacağını yeniden düşünme sorumluluğunu hatırlattığını belirtti. Mandal, giderek karmaşıklaşan çevresel, ekonomik, toplumsal ve jeopolitik risklerin çözümlerinde yalnızca bireysel başarıların yeterli olmadığını vurguladı.

Geleceğin mühendislik eğitiminde, İTÜ'de farklı disiplinlerden ve farklı kültürlerden gelen öğrenciler tarafından kurulan proje takımlarını örnek gösteren Mandal, İTÜ'nün 252 yıllık köklü mirasından güç alarak eğitim, araştırma ve inovasyonu bütünleştiren ekosistem anlayışını derinleştirdiğini ve öğrencileri küresel risklere çözüm üreten bireyler olarak yetiştirmeye devam ettiklerini aktardı.

Uluslararası katılım ve oturumlar

Etkinliğe Türkiye, Çin, Birleşik Krallık, ABD, Fransa, Avustralya, Güney Afrika ve Singapur gibi ülkelerden 50 prestijli üniversitenin üst düzey isimlerinin dahil olduğu 150 delege katıldı. Konferans, üniversiteler, sanayi, araştırma enstitüleri ve politika yapıcı kurumların görüşlerini paylaşmaları için platform sağladı.

Katılımcılar, iş entegrasyonuna dayalı öğrenme, disiplinler arası yaklaşımlar ve küresel işbirliği üzerinden çözüm önerilerini tartıştı. Paralel oturumlarda "Mühendislik Eğitiminin Gelecekteki Endüstri Odaklı Dönüşümü", "Mühendislik Eğitiminin Yeni Yapay Zeka Odaklı Paradigması" ve "Co-op Eğitim Yoluyla Geleceğin Zorlukları İçin Mühendislik Yeteneklerini Geliştirme" temaları ele alındı.

NICE ile işbirliği ve 2026 hazırlıkları

Prof. Dr. Mandal, başkanlığını yürüttüğü WAITRO adına, 2026'da İTÜ ev sahipliğinde yapılacak zirvenin hazırlıkları kapsamında 10 Eylül'de NICE yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede stratejik işbirliği alanları ve küresel araştırma-inovasyon ekosistemine yapılabilecek katkılar ele alındı.

Açıklamada, NICE ile İTÜ'nün bilgi birikimi, uluslararası ağları ve teknoloji odaklı araştırma ekosisteminin birleşmesiyle bölgesel kalkınmada yenilikçi bir iş modelinin nasıl oluşturulabileceği değerlendirildi.

Akademik işbirlikleri

Prof. Dr. Mandal, Çin temasları kapsamında ayrıca akademik işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Tsinghua Üniversitesi ve Kuzey Çin Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (NCIST)'ünü ziyaret etti.

