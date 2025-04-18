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İTÜ Kariyer Zirvesi ile Öğrenciler Kariyer Fırsatlarını Keşfetti

İTÜ Kariyer Zirvesi, öğrencileri işverenlerle buluşturarak kariyer planlarına yön vermeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 13:52
İTÜ Kariyer Zirvesi ile Öğrenciler Kariyer Fırsatlarını Keşfetti

İTÜ Kariyer Zirvesi Öğrencileri ve İşverenleri Buluşturdu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer ve Staj Merkezince düzenlenen 21. İTÜ Kariyer Zirvesi, meslek yolculuğuna yön vermek isteyen öğrencileri çeşitli sektörlerden işverenlerle bir araya getirdi.

Zirve Detayları

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ayazağa Yerleşkesi'nde üç gün süren zirvede, 55 farklı sektörün temsilcileri, firmalarını tanıtmak için stant açtı. Öğrenciler, bu stantlarda doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.

Merkezi Derslik A ile Bilgisayar ve Bilişim, Elektrik-Elektronik ve Kimya-Metalurji fakültelerinin binalarındaki stant alanlarında, öğrenciler şirket temsilcileriyle tanışıp, kariyer planlarına dair bilgiler edinme ve sorular sorma şansı yakaladı.

Etkinlik İçerikleri

Etkinlik boyunca firmalar; atölye çalışmaları, örnek olay analizleri ve iş ile staj mülakatları gibi çeşitli içeriklerde sunumlar gerçekleştirdi. Bu sayede öğrenciler, sektörel bakış açısı kazanmalarının yanı sıra, kişisel gelişimlerine de önemli katkılar sağladılar.

Gelecek Vizyonu

İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi, geleceğin mühendislerine yeni kariyer fırsatları sunmayı sürdürüyor. Her yıl daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve zirveyi daha geniş katılımla gerçekleştirmeyi planlayan merkez, öğrencilere kariyer yolculuklarında önemli bir destek sağlamaya devam ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer ve Staj Merkezince düzenlenen "21. İTÜ Kariyer...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer ve Staj Merkezince düzenlenen "21. İTÜ Kariyer Zirvesi", meslek yolculuğuna yön vermek isteyen öğrencileri farklı sektörlerden işverenlerle bir araya getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer ve Staj Merkezince düzenlenen "21. İTÜ Kariyer...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kariyer ve Staj Merkezince düzenlenen "21. İTÜ Kariyer Zirvesi", meslek yolculuğuna yön vermek isteyen öğrencileri farklı sektörlerden işverenlerle bir araya getirdi.

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