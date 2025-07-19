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İTÜ Tanıtım ve Tercih Günleri 24 Temmuz'da Başlıyor

İTÜ Tanıtım ve Tercih Günleri 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, üniversitenin bölümleri hakkında bilgi alabilecek.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 16:31
İTÜ Tanıtım ve Tercih Günleri 24 Temmuz'da Başlıyor

İTÜ Tanıtım ve Tercih Günleri 24 Temmuz'da Başlıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Ayazağa Yerleşkesi'nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu etkinlikte adaylar, üniversitedeki tüm bölümler hakkında detaylı bilgi alabilecekler. İTÜ akademisyenleri, çeşitli alanlardaki eğitim programlarına dair tercih yapacak adaylara rehberlik edecek ve İTÜ'nün psikolojik danışma ve rehberlik birimi uzmanları da öğrencilerin destek almasını sağlayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilk bine giren adaylara, 5 yıl süreyle başarı bursu, hazırlık sınıfını yurt dışında okuma fırsatı, öğle yemeği bursu ve yurtlarda ücretsiz veya indirimli konaklama gibi birçok avantaj sunulacak.

Ayrıca, sporcu öğrenciler de her yıl öğretim süresi boyunca burs ve öğle yemeği desteğinden faydalanabilecekler.

Staj ve Yüksek Lisans Bir Arada

İTÜ, geliştirdiği "MasterBee" programı sayesinde başarılı öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve staj süreçlerini aynı anda tamamlamalarına olanak tanıyor. Lisans 4'üncü sınıftan itibaren lisansüstü ders alma hakkı kazanan öğrenciler, bu program çerçevesinde kısa sürede yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak kariyerlerine bir adım önde başlayabiliyor.

stanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri...

stanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak.

stanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri...

stanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak.

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